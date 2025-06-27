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Победителя не судят. То есть Иран
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Победителя не судят. То есть Иран

Испания приравняла Израиль к России

01:43 461

Премьер-министр Педро Санчес раскритиковал Евросоюз за «противоречивость политики» относительно санкций против России и Израиля.

Выступая на Европейском совете, Санчес подчеркнул необходимость немедленного прекращения действия соглашения об ассоциации с Израилем. Он обратил внимание на тот факт, что ЕС ввел 18 санкционных пакетов против России, однако продолжает сотрудничество с Израилем, «несмотря на серьезные нарушения последним статей договора, касающихся соблюдения прав человека».

Санчес указал на «отсутствие логики» в сложившейся ситуации, подчеркнув, что такое поведение «демонстрирует наличие двойных стандартов внутри Евросоюза».

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