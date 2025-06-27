Иран признался: Урон огромный

Иранские ядерные объекты понесли значительный урон в результате недавних ударов Израиля и США. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в эфире телеканала IRIB.

«После двухдневной паузы в обстрелах специалисты Организации по атомной энергии Ирана проводят тщательную оценку последствий атак. Уже сейчас можно сказать, что ущерб серьезный», — отметил глава МИД.

По его словам, некоторые сооружения и объекты были разрушены, что поднимает вопрос о возмещении причиненного ущерба.

Военная операция Израиля против Ирана началась в ночь на 13 июня. Менее чем через сутки последовал ответный удар со стороны Тегерана. США вступили в конфликт 22 июня, нанеся удары по трем ядерным объектам на территории Ирана. Вечером следующего дня Иран запустил ракеты по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре.

Позже президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности о прекращении огня между Ираном и Израилем. Перемирие вступило в силу 24 июня.