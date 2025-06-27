USD 1.7000
EUR 1.9741
RUB 2.1739
Подписаться на уведомления
Победителя не судят. То есть Иран
Новость дня
Победителя не судят. То есть Иран

Иран признался: Урон огромный

01:56 932

Иранские ядерные объекты понесли значительный урон в результате недавних ударов Израиля и США. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в эфире телеканала IRIB.

«После двухдневной паузы в обстрелах специалисты Организации по атомной энергии Ирана проводят тщательную оценку последствий атак. Уже сейчас можно сказать, что ущерб серьезный», — отметил глава МИД.

По его словам, некоторые сооружения и объекты были разрушены, что поднимает вопрос о возмещении причиненного ущерба.

Военная операция Израиля против Ирана началась в ночь на 13 июня. Менее чем через сутки последовал ответный удар со стороны Тегерана. США вступили в конфликт 22 июня, нанеся удары по трем ядерным объектам на территории Ирана. Вечером следующего дня Иран запустил ракеты по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре.

Позже президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности о прекращении огня между Ираном и Израилем. Перемирие вступило в силу 24 июня.

Иран признался: Урон огромный
Иран признался: Урон огромный
01:56 933
Киевский аэропорт под бомбежкой
Киевский аэропорт под бомбежкой
01:21 1115
Война закончилась, а иранских ядерщиков убивают
Война закончилась, а иранских ядерщиков убивают
01:19 1155
США не будут расследовать преступления России
США не будут расследовать преступления России
00:52 923
Китай об отправке своих военных в Россию
Китай об отправке своих военных в Россию
00:19 2073
Трамп хочет посадить демократов
Трамп хочет посадить демократов
26 июня 2025, 23:42 1317
Турция только захотела… Как вспыхнул бунт в Ливии
Турция только захотела… Как вспыхнул бунт в Ливии мировая лихорадка
26 июня 2025, 22:38 3818
Держись, Пашинян!
Держись, Пашинян! слово публицисту; все еще актуально
26 июня 2025, 17:21 7804
Любовь и голуби
Любовь и голуби объектив haqqin.az
26 июня 2025, 22:54 2243
Белый дом отказался называть подробности переговоров Трампа с Зеленским
Белый дом отказался называть подробности переговоров Трампа с Зеленским
26 июня 2025, 22:44 1130
Американская бомба против иранского урана. Кто победил, а кто проиграл?
Американская бомба против иранского урана. Кто победил, а кто проиграл? главный вопрос
26 июня 2025, 21:40 2072

ЭТО ВАЖНО

Иран признался: Урон огромный
Иран признался: Урон огромный
01:56 933
Киевский аэропорт под бомбежкой
Киевский аэропорт под бомбежкой
01:21 1115
Война закончилась, а иранских ядерщиков убивают
Война закончилась, а иранских ядерщиков убивают
01:19 1155
США не будут расследовать преступления России
США не будут расследовать преступления России
00:52 923
Китай об отправке своих военных в Россию
Китай об отправке своих военных в Россию
00:19 2073
Трамп хочет посадить демократов
Трамп хочет посадить демократов
26 июня 2025, 23:42 1317
Турция только захотела… Как вспыхнул бунт в Ливии
Турция только захотела… Как вспыхнул бунт в Ливии мировая лихорадка
26 июня 2025, 22:38 3818
Держись, Пашинян!
Держись, Пашинян! слово публицисту; все еще актуально
26 июня 2025, 17:21 7804
Любовь и голуби
Любовь и голуби объектив haqqin.az
26 июня 2025, 22:54 2243
Белый дом отказался называть подробности переговоров Трампа с Зеленским
Белый дом отказался называть подробности переговоров Трампа с Зеленским
26 июня 2025, 22:44 1130
Американская бомба против иранского урана. Кто победил, а кто проиграл?
Американская бомба против иранского урана. Кто победил, а кто проиграл? главный вопрос
26 июня 2025, 21:40 2072
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться