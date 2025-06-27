По жанру классики: все началось с убийство блогера в полицейском участке

Ещё одна африканская страна оказалась на грани хаоса. Речь идёт о 52-миллионной Кении. На фоне своих нестабильных, погружённых в бедность и внутренние конфликты соседей — Сомали, Судана и Эфиопии — Кения до недавнего времени воспринималась, как своеобразный «оазис стабильности» в неспокойном регионе Восточной Африки.

Однако 25 июня по всей стране прокатилась мощная волна массовых протестов, сопровождавшихся крайней жестокостью как демонстрантов, так и силовых структур. По предварительным данным, число погибших превысило пятнадцать человек, а раненых — более четырёхсот. Люди выступают против тяжёлой социально-экономической ситуации, непомерно высоких налогов и полицейского произвола. «Мы требуем полной смены всей системы. Система прогнила и превратилась в преступную», - приводит слова одного из молодых участников протестов информационное агентство AFP. Существует несколько трактовок нынешних событий. Одни называют происходящее народным восстанием, другие — очередной «цветной революцией», якобы спровоцированной внешними силами. Истина же, как часто бывает, где-то посередине: внутренние противоречия действительно вывели людей на улицы, но одновременно и внешние игроки приложили усилия к тому, чтобы направить протестную энергию в выгодное для себя русло. Анонс нынешних протестов прозвучал задолго до их начала. В июне прошлого года по всей Кении уже проходили масштабные демонстрации, продлившиеся две недели. Тогда в результате столкновений погибли более пятидесяти человек, а дата 25 июня 2025 года изначально рассматривалась как День памяти погибших. И именно к этой дате были запланированы протестные акции. К которым власти, ожидая повторения прошлогодних волнений, власти начали готовиться заранее: полиции был отдан приказ на применение огнестрельного оружия, а представители правящей партии заблаговременно предупредили представительства западных стран о возможных беспорядках.

Тогда посольства США и одиннадцати стран Европы в Найроби выпустили совместное заявление, в котором призвали власти Кении уважать право граждан на протест. В ответ официальный Найроби обвинил западных дипломатов во вмешательстве во внутренние дела государства. Для более точного понимания происходящего необходимо вернуться к событиям июня 2024 года. Тогда в парламент Кении был внесён законопроект о резком повышении целого ряда налогов. Предлагалось увеличить транспортный налог, ввести НДС на перевозку хлеба и сахарного тростника, повысить акцизы на алкоголь, табачные изделия и сладости, а также увеличить налоговую нагрузку на игорный бизнес и лотерейные услуги. Все эти меры были продиктованы Международным валютным фондом, и Кения, остро нуждавшаяся в очередном кредитном транше, была вынуждена подчиниться. Таким образом сработал классический сценарий, при котором социальная политика государства была вынуждена выполнять требования неолиберальных международных структур. Реакция рядовых кенийцев не заставила себя ждать: народ не захотел и дальше затягивать пояса и вышел на улицы. Особое внимание следует обратить на то, что раньше кредитные программы МВФ для Кении не сопровождались столь жесткими условиями. Так чем же была вызвана столь радикальная перемена?

На первый взгляд, Кения не давала Западу существенных поводов быть недовольным ее внешнеполитическим курсом. Избранный в 2022 году президент Уильям Руто поддерживает конструктивные отношения с западными партнерами, в стране действует военная база США, а кенийские военные по инициативе Вашингтона даже были направлены в Гаити для борьбы с преступными группировками. Но одновременно отмечено, что в региональных и международных делах официальный Найроби тяготеет к большей самостоятельности. В частности, Кения оказывает поддержку повстанческим группам, участвующим в гражданской войне в Судане, открыто критикует западные санкции против России и даже рассматривает возможность вступления в БРИКС. Судя по всему, именно желание Уильяма Руто выйти за рамки привычной геополитической зависимости, и стало причиной ужесточения кредитной политики МВФ. Как уже было отмечено, попытка правительства ввести налоговую реформу вызвала среди кенийцев бурную волну возмущения. Толпы демонстрантов штурмовали, а затем и подожгли задние парламента, президент Руто предложил диалог, но получил категорический отказ. Волна протестов стремительно распространилась на 35 из 47 административных округов Кении. В результате через две недели ожесточённых столкновений власти были вынуждены отступить и отозвать налоговую инициативу. Прошёл год, Кения готовилась к годовщине тех событий. Однако 5 июня из-за резкой критики в адрес одного из высокопоставленных представителей полиции был задержан популярный блогер Альберт Оджванга. А два дня спустя стало известно о его смерти в полицейском участке.

Изначально власти заявили о самоубийстве блогера, однако судебно-медицинская экспертиза установила, что Оджванга скончался в результате жестоких пыток. Эти данные были подтверждены официально, президент Руто пообещал привлечь виновных к ответственности и впоследствии один из полицейских был действительно арестован. Но это не успокоило общественность. Волна негодования оказалась сильнее официальных извинений. Тысячи людей вновь вышли на улицы, теперь уже не под экономическими лозунгами, а с требованиями справедливости и борьбы с полицейским насилием. Таким образом, протесты, запланированные на 25 июня, вспыхнули значительно раньше. Кульминацией стала череда массовых акций в день годовщины прошлогодних событий. Смерть Альберта Оджванги стала роковой ошибкой, которую власти Кении не могли себе позволить - в обществе, и без того охваченном тревогой и недоверием, подобные инциденты выглядят, как преднамеренная провокация. Именно так трактуют создавшуюся ситуацию в ряде правительственных кругов Найроби, подозревая, что смерть блогера могла быть частью кем-то спланированного сценария.