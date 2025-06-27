Заработать бы 13 евро в секунду. Как Роналду

Да-да, футбольный клуб «Аль-Наср» официально объявил: Криш продолжит блистать на просторах Саудовской Аравии как минимум до 42 лет. Кто-то в этом возрасте подумывает о даче, кто-то – о переходе на щадящий режим, а Криштиану Роналду — о предстоящем чемпионате мира. Чувствуете разницу?

Если сегодня, проснувшись, вы взглянули на свой банковский счёт и снова увидели там минус, не расстраивайтесь. Где-то в этот же момент Криштиану Роналду, толком даже не успев допить утренний кофе, уже заработал больше, чем вы за весь месяц. Или за год. Или за всю жизнь — тут уж кому как повезло.

По контракту он теперь будет зарабатывать 400 миллионов евро в год. Если заняться неблагодарным делом и разделить чужие деньги, это 1,1 миллиона евро в день. Или 772 евро в минуту.

Вы спросите, а за что, собственно? Человек не слишком сведущий, то есть, преданный фанат футбола, скажет, что Рональду даже чемпионом мира никогда не был и давно уже списан в тираж. Ну, а тот, кто разбирается в бизнесе, просто откроет дорогое шампанское и выпьет до дна — ведь лига Саудовской Аравии заполучила не просто одного из самых одаренных футболистов планеты, а маркетинговый perpetum mobile, вечный двигатель.

А ещё Роналду получил дополнительные гарантии — под него администрация «Аль-Наср» усилит состав, подберет умелых игроков, а самого Криша назначит главным по трансферам игроков.

Вобщем, Криштиану Роналду, которому пошел сорок первый год, вновь всех переиграл и победил — на поле, за его пределами и даже в таблице Forbes.

Ну, а нам остаётся лишь одно: попробовать побить рекорд великого португальца и научиться зарабатывать 13 евро в секунду.