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Трамп объявил о новой сделке с Китаем

03:53 232

Соединенные Штаты подписали 25 июня новую торговую договоренность с Китаем и надеются вскоре заключить схожую сделку с Индией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы лишь вчера подписали [торговую договоренность] с Китаем, верно? Только что подписали с Китаем", - сказал он, выступая в Белом доме на мероприятии, посвященном его планам в бюджетной и налоговой сферах. "У нас намечаются замечательные сделки. У нас может надвигаться сделка с Индией. Очень крупная. Мы откроем [для американского бизнеса] Индию. В китайской сделке мы начинаем открывать [для производителей в США] Китай", - утверждал президент. Деталей он не привел.

"Мы не со всеми [странами] будем заключать сделки. Некоторым [государствам] мы просто пошлем письма, уведомляя о том, что они будут платить 25%, 35%, 45%", - подчеркнул глава американской администрации. Он имел в виду ставки импортных пошлин в США.

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