Логика американца: если террорист курд – он не террорист, а курд

«Американское военное присутствие в Сирии по-прежнему необходимо для сдерживания исламского терроризма, особенно в лице «Исламского государства» (ИГИЛ), которое, несмотря на территориальное поражение, продолжает представлять реальную угрозу». С таким заявлением выступил накануне вице-адмирал ВМС Брэд Купер во время слушаний в Сенате США, связанных с утверждением его кандидатуры на пост командующего Центральным командованием США (CENTCOM). Как известно, в последние годы США сократили военный контингент в Сирии с двух тысяч до менее чем тысячи военнослужащих. Хотя сколько реально американских военнослужащих находится там по сей день – предмет дискуссий в экспертном сообществе. Ведь база – это точка опоры. Сегодня на нее опираются 2 тысячи солдат, а завтра из того же Катара в эту точку могут перебросить и целый корпус.

Впрочем, и сам американский вице-адмирал косвенно подтвердил закравшуюся в душу крамольную мысль. «Каждая корректировка численности войск должна опираться не на политическую конъюнктуру, а на реальные условия и трезвую оценку рисков. Каждое решение о силовой позиции должно приниматься на основе условий». Ну-ну… Гибкий подход к политике безопасности и отказ от заранее заданных сроков вывода войск. Но с какой целью? Однако поверим словам Купера, и согласимся с мнимой версией о двух тысячах американских солдат. Американская пропаганда уверяет мировое сообщество, что даже столь ограниченное военное присутствие остается критически важным. А для чего? Бесчеловечный режим Асада пал, иранская Ось сопротивления рухнула, а последние остатки иранских прокси в лице «Хезболлы», шиитских милиций и «Аль-Кодса» покинули сирийскую территорию. Более того, началось формирование унитарной модели сирийского государства. Появился и цивильный президент-исламист, на котором даже костюмчик сидит. А многочисленные исламские армии безропотно влились в формируемую единую сирийскую армию. Да и порядок поддерживается другим членом НАТО – Турцией, чью роль в сирийском урегулировании восторженно подчеркивает президент США. Подчеркивает при каждом удобном случае, с поводом и без повода…

А вот по словам вице-адмирала Купера все же ситуация на местах остается нестабильной, и любая поспешная передислокация американских сил может дать террористам ИГИЛ пространство для восстановления сил и расширения своей деятельности. Минуточку! Купер при этом не договаривает, что нестабильные места, которые так сильно беспокоят американцев находятся в пресловутой «курдской зоне» - там, где с первых дней «сирийской кровавой каши» и дислоцирована американская база. Есть ли в этой зоне ИГИЛ? Безусловно, но за решеткой в Родже и Айн-Иссе – тюремных лагерях, в которых курды содержат бывших боевиков ИГИЛ и членов их семей. Судя по разным источникам информации, в плену у курдов находятся от десяти до пятидесяти тысяч боевиков и членов их семей. Другого ИГИЛа в этой серой зоне, патрулируемой американцами нет. Купер прав в одном – контролируемая Сирийскими Демсилами (СДС), которую в Турции считают террористической, зона действительно нестабильна. Но не из-за поползновения ИГИЛ, а из-за устремлений курдов создать свою государственность. В этом Купер кривит душой. Выдавая за источник нестабильности не реальных курдов, а эфемерный ИГИЛ. Ну, конечно, если Купер не причисляет к игиловцам правящую в Сирии партию Хайат Тахрир аш-Шам, возглавляемую нынешним президентом, на котором аккуратно сидит светский пиджачок с галстучком. Но у американца своя реальность. По его словам, ИГИЛ «процветает в хаосе», а потому любые ослабления в зонах, где у США есть влияние и союзники, лишь способствуют возвращению террористической угрозы. Под союзниками, Купер несомненно имел ввиду курдских повстанцев (или террористов?) под предводительством американского вассала Мазлума Абди.