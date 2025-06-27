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Держись, Пашинян!
Новость дня
Держись, Пашинян!

Сидя на дереве у посольства Израиля с флагом «Хезболлы»

объектив haqqin.az
Отдел информации
05:38 267

Найроби (Кения). Протесты против налогов и полицейского насилия

Кафр Малик (Западный берег реки Иордан). Похороны палестинских юношей, убитых во время нападения израильских поселенцев

Бейрут (Ливан). Сторонник «Хезболлы», сидя на дереве перед посольством Израиля, делает селфи, размахивая флагом шиитской армии

Нью-Йорк (США). Кандидат на пост мэра от Демократической партии Зохран Мамдани (слева) выступает на предвыборной вечеринке

Вонсан Калма (Северная Корея). Ким Чен Ын и его дочь на открытии новой прибрежной туристической зоны и пляжного курорта

Гаага (Нидерланды). Дональд Трамп на пресс-конференции на саммите НАТО

Гластонбери (Великобритания). Фестиваль Гластонбери-2025, один из главных мировых музыкальных фестивалей

Сидя на дереве у посольства Израиля с флагом «Хезболлы»
Сидя на дереве у посольства Израиля с флагом «Хезболлы» объектив haqqin.az
05:38 268
Держись, Пашинян!
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ЭТО ВАЖНО

Сидя на дереве у посольства Израиля с флагом «Хезболлы»
Сидя на дереве у посольства Израиля с флагом «Хезболлы» объектив haqqin.az
05:38 268
Держись, Пашинян!
Держись, Пашинян! слово публицисту; все еще актуально
26 июня 2025, 17:21 8265
По жанру классики: все началось с убийство блогера в полицейском участке
По жанру классики: все началось с убийство блогера в полицейском участке горячая тема
03:02 2070
Почти революция
Почти революция продолжение главной темы
26 июня 2025, 21:17 5064
Мощный взрыв и пожар в Баку
Мощный взрыв и пожар в Баку ВИДЕО; обновлено 23:58
26 июня 2025, 23:58 7959
Америка сходит с ума: Ильич хочет захватить Нью-Йорк
Америка сходит с ума: Ильич хочет захватить Нью-Йорк наша корреспонденция
26 июня 2025, 20:27 4391
Иран признался: Урон огромный
Иран признался: Урон огромный
01:56 2476
Киевский аэропорт под бомбежкой
Киевский аэропорт под бомбежкой
01:21 1932
Война закончилась, а иранских ядерщиков убивают
Война закончилась, а иранских ядерщиков убивают
01:19 2148
США не будут расследовать преступления России
США не будут расследовать преступления России
00:52 1373
Китай об отправке своих военных в Россию
Китай об отправке своих военных в Россию
00:19 2885
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