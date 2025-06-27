Сидя на дереве у посольства Израиля с флагом «Хезболлы»

Найроби (Кения). Протесты против налогов и полицейского насилия
Кафр Малик (Западный берег реки Иордан). Похороны палестинских юношей, убитых во время нападения израильских поселенцев
Бейрут (Ливан). Сторонник «Хезболлы», сидя на дереве перед посольством Израиля, делает селфи, размахивая флагом шиитской армии
Нью-Йорк (США). Кандидат на пост мэра от Демократической партии Зохран Мамдани (слева) выступает на предвыборной вечеринке
Вонсан Калма (Северная Корея). Ким Чен Ын и его дочь на открытии новой прибрежной туристической зоны и пляжного курорта
Гаага (Нидерланды). Дональд Трамп на пресс-конференции на саммите НАТО
Гластонбери (Великобритания). Фестиваль Гластонбери-2025, один из главных мировых музыкальных фестивалей