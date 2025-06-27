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Держись, Пашинян!
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Держись, Пашинян!

В России рассказали о «надежных гарантиях безопасности» для Армении

08:15 1690

Россия считает представляющими «угрозу своей безопасности» и «неприемлемыми» попытки НАТО «втянуть в свои ряды» постсоветские страны, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.Об этом пишет в пятницу газета «Известия».

«Считаем неприемлемыми попытки НАТО втянуть в свои ряды постсоветские страны. Такие попытки представляют уже сами по себе угрозу нашей безопасности», - утверждает Галузин.

Издание напоминает, что Альянс развивает сотрудничество с постсоветскими странами, включая Армению - союзника России по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также Украину.

«Позиция РФ была четко изложена президентом России 14 июня прошлого года в его выступлении в Министерстве иностранных дел: одним из ключевых элементов будущего урегулирования украинского кризиса должно быть закрепление внеблокового, нейтрального и безъядерного статуса Украины…», - заявил замглавы МИД РФ.

Что касается Армении, то, по словам Галузина, «наиболее надежными гарантиями безопасности» для Еревана служат двусторонние договоренности с Россией и договоренности в рамках ОДКБ. «Мы считаем, что наиболее надежными и действенными гарантиями безопасности для нашего союзника Армении является, на наш взгляд, двусторонние договоренности с Россией и договоренности в рамках ОДКБ. …Армения остается членом организации, и все гарантии безопасности ОДКБ на нее распространяются», - резюмировал российский дипломат.

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