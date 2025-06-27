Умер автор культового саундтрека

Лало Шифрин (имя при рождении — Борис Клаудио Шифрин), американский композитор аргентинского происхождения, автор музыкальной темы сериала «Миссия невыполнима» (1966–1973), скончался в возрасте 93 лет от осложнений, вызванных пневмонией. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на сына композитора.

Композитор говорил, что на создание темы сериала «Миссия невыполнима» у него ушло всего три минуты, и он сочинил ее, не видя кадров из шоу.

Всего Шифрин написал более 100 саундтреков к кинокартинам и сериалам. Среди них «Хладнокровный Люк» (1967), «Выход дракона» (1973), «Планета обезьян» (1974), а также трилогия «Час пик» (1998, 2001, 2007). Композитор шесть раз был номинирован на премию «Оскар» и в 2018 году получил статуэтку за выдающийся вклад в кино. Также Лало Шифрин четырежды получал премию «Грэмми». В 2016 году он удостоился именной звезды на Голливудской аллее славы в Лос-Анджелесе.