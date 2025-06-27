Посол США, уезжая из России, цитирует Пушкина

Посольство поблагодарило Трейси за ее вклад, основанный на последовательной дипломатии, глубоком уважении к русской культуре и преданном служении американскому народу. Как сказано в сообщении, ее деятельность отличала уверенность в важности диалога даже в трудные времена.

Посол США в России Линн Трейси завершила свою миссию в Москве. , передает Telegram-канал посольства.

«Меня вдохновили встречи с россиянами, которые любят свою страну и каждый день работают ради лучшего будущего,— приводит посольство слова Линн Трейси. — До свидания!».

Свое прощальное обращение она закончила строчками из стихотворения Александра Пушкина «К Чаадаеву»:

Пока свободою горим,

Пока сердца для чести живы,

Мой друг, отчизне посвятим

Души прекрасные порывы!

Линн Трейси прокомментировала выбор строк тем, что они говорят о любви к Родине, живущей в каждом человеке.

Линн Трейси — карьерный дипломат с многолетним стажем и специалист по России со знанием языка, занимала пост посла США в России с января 2023 года. Ранее она была послом в Армении, а в 2017-2018 годах являлась старшим советником по делам России в бюро по делам Европы и Евразии в Госдепартаменте США.