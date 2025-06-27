Иран еще не принял решение

Договоренности о возобновлении переговоров между США и Ираном на текущий момент отсутствуют, заявил в эфире телеканала IRIB министр иностранных дел республики Аббас Аракчи.

«До сих пор не достигнуто соглашения о возобновлении переговоров. Я четко заявляю, что не было сделано ни назначения, ни обещания, и мы вообще не говорили о возобновлении переговоров», — сказал глава внешнеполитического ведомства Ирана.