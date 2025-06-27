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Держись, Пашинян!
Новость дня
Держись, Пашинян!

Иран еще не принял решение

08:59 999

Договоренности о возобновлении переговоров между США и Ираном на текущий момент отсутствуют, заявил в эфире телеканала IRIB министр иностранных дел республики Аббас Аракчи.

«До сих пор не достигнуто соглашения о возобновлении переговоров. Я четко заявляю, что не было сделано ни назначения, ни обещания, и мы вообще не говорили о возобновлении переговоров», — сказал глава внешнеполитического ведомства Ирана.

По словам Аракчи, Тегеран продолжает обсуждать вопрос с учетом интересов иранского народа, однако никакого содержательного соглашения для начала диалога пока нет.

После начала израильских ударов по Ирану Аракчи несколько раз разговаривал по телефону со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, сообщили Reuters три дипломата. По данным агентства, глава МИД Ирана сообщил Уиткоффу, что Тегеран не вернется к переговорам по ядерной сделке без прекращения атак. Он кратко обсудил с американской стороной предложение о создании регионального консорциума по обогащению урана за пределами Ирана, переданное США в конце мая. Ранее Иран отвергал эту инициативу, однако, по словам одного из источников Reuters, близкого к Тегерану, Аракчи дал понять, что Тегеран «может проявить гибкость», если Вашингтон надавит на Израиль.

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