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Держись, Пашинян!
Новость дня
Держись, Пашинян!

Пашинян начал аресты прорусских попов

09:16 908

В Армении силовики пришли с обысками в резиденцию предстоятеля Ширакской епархии Микаэла Аджапахяна. Об этом пишет в соцсетях адвокат Мигран Погосян.

На месте находятся приблизительно 30 силовиков в масках.

Ранее против Аджапахяна было возбуждено уголовное дело по признакам публичных призывов к захвату власти.

Сам Аджапахян сообщил армянским СМИ, что действительно пытались проникнуть в резиденцию, его самого там не было.

Накануне по делу о попытке вооруженного захвата власти в Армении были арестованы 15 человек, среди них лидер оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископ Баграт Галстанян.

Микаэл Аджапахян
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