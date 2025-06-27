Пашинян начал аресты прорусских попов

В Армении силовики пришли с обысками в резиденцию предстоятеля Ширакской епархии Микаэла Аджапахяна. Об этом пишет в соцсетях адвокат Мигран Погосян.

На месте находятся приблизительно 30 силовиков в масках.

Ранее против Аджапахяна было возбуждено уголовное дело по признакам публичных призывов к захвату власти.

Сам Аджапахян сообщил армянским СМИ, что действительно пытались проникнуть в резиденцию, его самого там не было.

Накануне по делу о попытке вооруженного захвата власти в Армении были арестованы 15 человек, среди них лидер оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископ Баграт Галстанян.