Индия закупается российским оружием

Индия и Россия обсудили поставку российских зенитно-ракетных комплексов С-400, модернизацию Су-30 MKИ и закупку критически важной военной техники в сжатые сроки. Об этом сообщило индийское Министерство обороны по итогам встречи глав военных ведомств двух стран Раджнатха Сингха и Андрея Белоусова в китайском Циндао.

«Это была одна из самых важных недавних встреч между министрами [обороны] двух стран…», - говорится в заявлении ведомства.

«Поставка систем С-400, модернизация Су-30 MKИ и закупка критически важной военной техники в сжатые сроки были одними из ключевых тем встречи», - подчеркнули в ведомстве.