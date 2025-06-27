«Убийцу из Твиттера» казнили

В Японии впервые с 2022 года казнили преступника. Им стал «убийца из Твиттера» Такахиро Сираиси, убивший девять человек после знакомства с ними в социальных сетях. Об этом сообщает Reuters.

В 2017 году Сираиси задушил и расчленил восемь женщин и одного мужчину в своей квартире в городе Зама в Канагаве, недалеко от Токио. Его прозвали «убийцей из Твиттера», поскольку он общался с жертвами в соцсети.

Министр юстиции Кейсуке Судзуки, который согласовал повешение Сираиси, заявил, что он принял это решение после тщательного изучения, принимая во внимание «крайне эгоистичные» мотивы совершения осужденным преступлений, которые «вызвали большой шок и волнения в обществе».

В Японии смертная казнь проводится через повешение, заключенные уведомляются о приведении приговора в исполнение за несколько часов до его приведения в исполнение. Всего в Японии насчитывается 105 заключенных, приговоренных к смертной казни.