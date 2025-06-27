Сенаторы-демократы не верят заявлениям Трампа

«Я ухожу с брифинга, по-прежнему будучи убежденным в том, что мы не уничтожили эту программу», - заявил журналистам сенатор Крис Мерфи.

Некоторые демократы в Сенате Конгресса США после проведенного для них 26 июня вашингтонской администрацией брифинга, на котором была представлена секретная информация о последствиях ударов США по Ирану, выразили сомнения в том, что ядерная программа исламской республики уничтожена.

«Президент [Дональд Трамп] целенаправленно вводил общественность в заблуждение, когда говорил, что эта программа уничтожена… Нет сомнений, что все еще остается значительный потенциал, важное оборудование», - сказал сенатор, говоря о возможности Тегерана создать ядерное оружие.

«В Иране по-прежнему есть люди, которые знают, как работать с центрифугами [для обогащения урана]. Если у них все еще имеется обогащенный уран, если они по-прежнему могут использовать центрифуги, то их программа не отброшена на годы назад. Она отброшена на месяцы», - полагает Мерфи.

Член верхней палаты Конгресса Марк Уорнер (демократ от штата Вирджиния) после брифинга отметил: «Очевидно, что иранской ядерной программе нанесен ущерб». При этом, подчеркнул он, «потребуется время, чтобы получить окончательные оценки того, каков этот ущерб». Уорнер допустил, что заявления вашингтонской администрации о лишении Ирана возможности создать ядерное оружие «вызывает ложное ощущение комфорта у американцев».

«Президент Трамп заявил, что [иранские] запасы ядерных материалов были полностью уничтожены. Я не получил адекватного ответа на вопрос об этом», - сказал лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер, добавив: «Было ясно, что [у администрации США] нет четкой стратегии, нет конечной цели, нет подробного плана относительно того, как не допустить получения Ираном ядерного оружия».

По мнению сенатора-демократа Ричарда Блюменталя, пока рано с уверенностью говорить, что ядерные объекты ИРИ полностью разрушены: «…Любой, кто говорит, что мы точно это знаем, выдумывает, поскольку мы еще не получили окончательные оценки результатов боевого воздействия».

При этом многие сенаторы-республиканцы после брифинга заявили, что считают обоснованными оценки вашингтонской администрации, согласно которым нанесенные в ночь на 22 июня удары ВС США по объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо полностью лишили Тегеран возможности создать ядерное оружие. На брифинге выступили госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и председатель Комитета начальников штабов ВС генерал Дэн Кейн. Планируется, что в пятницу аналогичное мероприятие проведут для членов Палаты представителей Конгресса.