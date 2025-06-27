Кылычдароглу все же воскресает

Турецкие СМИ пишут, что одним из громких событий в турецкой внутренней политике в эти дни стала тема съезда основной оппозиционной партии, который прошел в ноябре 2023 года, и суд по нему, который пройдет 30 июня. Два года назад в результате голосования на съезде Кылычдароглу был смещен с должности руководителя партии, и на его место пришел Озгюр Озель. Озель набрал большинство голосов. Однако потом утверждалось, что перед голосованием некоторые делегаты якобы были подкуплены. Позже было начато расследование. И теперь ожидается суд.

Накануне Кылычдароглу в интервью газете Sözcü заявил, что готов вернуться и возглавить партию, если суд решит, что съезд действительно был проведен с нарушениями. «Этот судебный процесс был инициирован делегатами, которые «ориентированы на перемены». Я не давал показания по этому делу, чтобы не вызывать споры о партии», - сказал он.

Бывший председатель РНП пообещал, что суд рассмотрит обвинения и представит доказательства: «Не может быть такого понятия, как непризнание решения суда. Бессмысленно говорить, что, если я не приму обязанность, решение будет недействительным. Если я не приму, придет попечитель. Когда придет попечитель, неясно, когда он созовет съезд. До этого времени, кто будет управлять партией и как? РНП не будет передана попечителю. Я не могу и не допущу этого. Неправильно, чтобы эти разговоры становились достоянием общественности».

Кылычдароглу добавил, что ему сейчас с Озгюром Озелем не о чем говорить: «Мы можем звонить и говорить, когда он захочет. Неясно, когда будет принято решение или что будет принято. После того, как решение будет принято, мы сядем и оценим ситуацию с Озелем. Если он захочет, я его приглашу, если он захочет, мы можем сесть и поговорить». Политик подчеркнул, что, если он придет к власти, прежде всего, партия должна будет объединиться: «Сейчас не время для разногласий. У людей могут быть обиды друг на друга, нам нужно это все опустить».

30 июня Гражданский суд первой инстанции Анкары рассмотрит дело, которое может признать недействительным 38-й очередной съезд партии, состоявшийся в ноябре 2023 года. В иске члены РНП требуют признать съезд «абсолютно недействительным» из-за предполагаемых процессуальных нарушений во время выборов руководства. Иск был подан действующими членами РНП, а не внешними субъектами. Истцы утверждают, что в процессе голосования делегатов якобы были допущены серьезные нарушения, в том числе: внезапный уход около 100 делегатов при сомнительных обстоятельствах, некоторые из которых якобы получили назначения в муниципалитеты; значительный рост благосостояния некоторых делегатов после съезда; сообщения о давлении, финансовых стимулах и финансовых манипуляциях на протяжении всего конгресса. Если эти обвинения подтвердятся, это может стать нарушением внутрипартийной демократии и дать основания для объявления съезда юридически недействительным. Если суд вынесет решение о съезде РНП как таковом, все результаты этого съезда, включая руководство Озгюра Озеля, будут аннулированы.

Мэр Анкары Мансур Яваш, мэр Мерсина Вахап Седжер и член Совета партии Энгин Озкоч недавно встретились с Кылычдароглу, призвав его публично отказаться от возвращения. Как сообщается, Кылычдароглу отказался. Попытки организовать встречу между Озгюром Озелем и Кылычдароглу пока не увенчались успехом. Бывший мэр Стамбула Экрем Имамоглу призвал обе стороны к примирению, в том числе во время недавней встречи с Кылычдароглу в тюрьме Силиври.

В то время как лагерь Озеля утверждает, что Кылычдароглу принял решение, близкие к бывшему лидеру с этим не согласны. Хотя нынешнее руководство РНП уверено, что суд не отменит съезд, оно готовится ко всем вариантам.