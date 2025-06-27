USD 1.7000
EUR 1.9741
RUB 2.1739
Подписаться на уведомления
Держись, Пашинян!
Новость дня
Держись, Пашинян!

Британия увеличивает закупки нефти из Азербайджана

10:44 802

В январе-мае этого года из Азербайджана в Великобританию экспортировали 244 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород на 137,3 миллиона долларов США, сообщили в Государственном таможенном комитете Азербайджана.

Согласно информации, данный показатель на 108,8 миллиона долларов США, или в 4,8 раза больше в стоимостном выражении и на 190,5 тыс. тонн, или в 4,6 раза больше в объеме по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

За указанный период Великобритания заняла седьмое место среди стран, в которые Азербайджан экспортирует больше всего нефти.

В январе-мае этого года из Азербайджана в 17 стран было экспортировано 10,4 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород на 5,6 миллиарда долларов США.

Расследование из-за взрыва и пожара в Баку
Расследование из-за взрыва и пожара в Баку
11:50 192
Кылычдароглу все же воскресает
Кылычдароглу все же воскресает
10:35 1524
Турция только захотела… Как вспыхнул бунт в Ливии
Турция только захотела… Как вспыхнул бунт в Ливии мировая лихорадка; все еще актуально
26 июня 2025, 22:38 6275
Страны СНГ ужесточили контроль за поставками в Россию подсанкционных товаров
Страны СНГ ужесточили контроль за поставками в Россию подсанкционных товаров
11:18 614
Логика американца: если террорист курд – он не террорист, а курд
Логика американца: если террорист курд – он не террорист, а курд наш комментарий
04:52 3700
Американская бомба против иранского урана. Кто победил, а кто проиграл?
Американская бомба против иранского урана. Кто победил, а кто проиграл? главный вопрос; все еще актуально
26 июня 2025, 21:40 3103
Британия увеличивает закупки нефти из Азербайджана
Британия увеличивает закупки нефти из Азербайджана
10:44 803
Сенаторы-демократы не верят заявлениям Трампа
Сенаторы-демократы не верят заявлениям Трампа
10:10 1220
Иран еще не принял решение
Иран еще не принял решение
08:59 2471
В России рассказали о «надежных гарантиях безопасности» для Армении
В России рассказали о «надежных гарантиях безопасности» для Армении
08:15 2969
Сидя на дереве у посольства Израиля с флагом «Хезболлы»
Сидя на дереве у посольства Израиля с флагом «Хезболлы» объектив haqqin.az
05:38 3569

ЭТО ВАЖНО

Расследование из-за взрыва и пожара в Баку
Расследование из-за взрыва и пожара в Баку
11:50 192
Кылычдароглу все же воскресает
Кылычдароглу все же воскресает
10:35 1524
Турция только захотела… Как вспыхнул бунт в Ливии
Турция только захотела… Как вспыхнул бунт в Ливии мировая лихорадка; все еще актуально
26 июня 2025, 22:38 6275
Страны СНГ ужесточили контроль за поставками в Россию подсанкционных товаров
Страны СНГ ужесточили контроль за поставками в Россию подсанкционных товаров
11:18 614
Логика американца: если террорист курд – он не террорист, а курд
Логика американца: если террорист курд – он не террорист, а курд наш комментарий
04:52 3700
Американская бомба против иранского урана. Кто победил, а кто проиграл?
Американская бомба против иранского урана. Кто победил, а кто проиграл? главный вопрос; все еще актуально
26 июня 2025, 21:40 3103
Британия увеличивает закупки нефти из Азербайджана
Британия увеличивает закупки нефти из Азербайджана
10:44 803
Сенаторы-демократы не верят заявлениям Трампа
Сенаторы-демократы не верят заявлениям Трампа
10:10 1220
Иран еще не принял решение
Иран еще не принял решение
08:59 2471
В России рассказали о «надежных гарантиях безопасности» для Армении
В России рассказали о «надежных гарантиях безопасности» для Армении
08:15 2969
Сидя на дереве у посольства Израиля с флагом «Хезболлы»
Сидя на дереве у посольства Израиля с флагом «Хезболлы» объектив haqqin.az
05:38 3569
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться