Британия увеличивает закупки нефти из Азербайджана

В январе-мае этого года из Азербайджана в Великобританию экспортировали 244 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород на 137,3 миллиона долларов США, сообщили в Государственном таможенном комитете Азербайджана.

Согласно информации, данный показатель на 108,8 миллиона долларов США, или в 4,8 раза больше в стоимостном выражении и на 190,5 тыс. тонн, или в 4,6 раза больше в объеме по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

За указанный период Великобритания заняла седьмое место среди стран, в которые Азербайджан экспортирует больше всего нефти.

В январе-мае этого года из Азербайджана в 17 стран было экспортировано 10,4 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород на 5,6 миллиарда долларов США.