USD 1.7000
EUR 1.9741
RUB 2.1739
Подписаться на уведомления
Держись, Пашинян!
Новость дня
Держись, Пашинян!

Страны СНГ ужесточили контроль за поставками в Россию подсанкционных товаров

11:18 615

Российские компании столкнулись с резким увеличением сроков поставки товаров из стран СНГ из-за ужесточения таможенных проверок, рассказали «Известиям» представители бизнеса.

По словам коммерческого директора «Импая Рус» Алексея Разумовского, контроль за пропуском товаров усилили в Казахстане, Кыргызстане, Грузии и Армении, без задержек сейчас работает только Беларусь. Сильнее всего увеличились сроки доставки через Казахстан — если раньше товары из страны приходили через 10–30 дней, то теперь они идут по полтора месяца, отметил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

Таможенные службы Казахстана досматривают почти все грузы, из-за чего среднее время простоя на погранпереходах выросло втрое, рассказал председатель комитета «Деловой России» по транспортной логистике, совладелец и замдиректора ПЭК Вадим Филатов.

По словам владельца «Альянс Тракс» Алексея Иванова, в первую очередь задержки касаются поставок электроники, но выборочно затрагивают и другие категории товаров, в том числе автокомпоненты и комплектующие. Усиленный контроль также распространился на продукцию двойного назначения, добавила коммерческий директор Novasmart Ольга Шоалл.

«Особое внимание сейчас уделяется технологической продукции — в условиях дефицита серверов и вычислительной инфраструктуры такие товары могут использоваться и в гражданских, и в военных целях. Поэтому за ними особенно следят. А вот брендовые вещи вроде сумок Gucci или Louis Vuitton как проходили, так и проходят», — подтвердил Разумовский.

Усиление таможенного контроля со стороны стран СНГ происходит на фоне давления западных санкций, роста транзитных потоков (в среднем на 30% в 2024 году), а также борьбы с серыми схемами импорта, отметила Шоалл. Российский бизнес уже начал рассматривать альтернативные каналы поставки товаров, однако все они сопряжены с новыми логистическими и юридическими издержками, говорит Чернов. В частности, в качестве потенциальных транзитных узлов выделяют Узбекистан и Туркменистан. При необходимости также возможна поставка товаров через Монголию, считает доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова.

Расследование из-за взрыва и пожара в Баку
Расследование из-за взрыва и пожара в Баку
11:50 196
Кылычдароглу все же воскресает
Кылычдароглу все же воскресает
10:35 1528
Турция только захотела… Как вспыхнул бунт в Ливии
Турция только захотела… Как вспыхнул бунт в Ливии мировая лихорадка; все еще актуально
26 июня 2025, 22:38 6275
Страны СНГ ужесточили контроль за поставками в Россию подсанкционных товаров
Страны СНГ ужесточили контроль за поставками в Россию подсанкционных товаров
11:18 616
Логика американца: если террорист курд – он не террорист, а курд
Логика американца: если террорист курд – он не террорист, а курд наш комментарий
04:52 3700
Американская бомба против иранского урана. Кто победил, а кто проиграл?
Американская бомба против иранского урана. Кто победил, а кто проиграл? главный вопрос; все еще актуально
26 июня 2025, 21:40 3103
Британия увеличивает закупки нефти из Азербайджана
Британия увеличивает закупки нефти из Азербайджана
10:44 803
Сенаторы-демократы не верят заявлениям Трампа
Сенаторы-демократы не верят заявлениям Трампа
10:10 1220
Иран еще не принял решение
Иран еще не принял решение
08:59 2472
В России рассказали о «надежных гарантиях безопасности» для Армении
В России рассказали о «надежных гарантиях безопасности» для Армении
08:15 2970
Сидя на дереве у посольства Израиля с флагом «Хезболлы»
Сидя на дереве у посольства Израиля с флагом «Хезболлы» объектив haqqin.az
05:38 3569

ЭТО ВАЖНО

Расследование из-за взрыва и пожара в Баку
Расследование из-за взрыва и пожара в Баку
11:50 196
Кылычдароглу все же воскресает
Кылычдароглу все же воскресает
10:35 1528
Турция только захотела… Как вспыхнул бунт в Ливии
Турция только захотела… Как вспыхнул бунт в Ливии мировая лихорадка; все еще актуально
26 июня 2025, 22:38 6275
Страны СНГ ужесточили контроль за поставками в Россию подсанкционных товаров
Страны СНГ ужесточили контроль за поставками в Россию подсанкционных товаров
11:18 616
Логика американца: если террорист курд – он не террорист, а курд
Логика американца: если террорист курд – он не террорист, а курд наш комментарий
04:52 3700
Американская бомба против иранского урана. Кто победил, а кто проиграл?
Американская бомба против иранского урана. Кто победил, а кто проиграл? главный вопрос; все еще актуально
26 июня 2025, 21:40 3103
Британия увеличивает закупки нефти из Азербайджана
Британия увеличивает закупки нефти из Азербайджана
10:44 803
Сенаторы-демократы не верят заявлениям Трампа
Сенаторы-демократы не верят заявлениям Трампа
10:10 1220
Иран еще не принял решение
Иран еще не принял решение
08:59 2472
В России рассказали о «надежных гарантиях безопасности» для Армении
В России рассказали о «надежных гарантиях безопасности» для Армении
08:15 2970
Сидя на дереве у посольства Израиля с флагом «Хезболлы»
Сидя на дереве у посольства Израиля с флагом «Хезболлы» объектив haqqin.az
05:38 3569
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться