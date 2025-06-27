Страны СНГ ужесточили контроль за поставками в Россию подсанкционных товаров

По словам коммерческого директора «Импая Рус» Алексея Разумовского, контроль за пропуском товаров усилили в Казахстане, Кыргызстане, Грузии и Армении, без задержек сейчас работает только Беларусь. Сильнее всего увеличились сроки доставки через Казахстан — если раньше товары из страны приходили через 10–30 дней, то теперь они идут по полтора месяца, отметил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

Таможенные службы Казахстана досматривают почти все грузы, из-за чего среднее время простоя на погранпереходах выросло втрое, рассказал председатель комитета «Деловой России» по транспортной логистике, совладелец и замдиректора ПЭК Вадим Филатов.

По словам владельца «Альянс Тракс» Алексея Иванова, в первую очередь задержки касаются поставок электроники, но выборочно затрагивают и другие категории товаров, в том числе автокомпоненты и комплектующие. Усиленный контроль также распространился на продукцию двойного назначения, добавила коммерческий директор Novasmart Ольга Шоалл.

«Особое внимание сейчас уделяется технологической продукции — в условиях дефицита серверов и вычислительной инфраструктуры такие товары могут использоваться и в гражданских, и в военных целях. Поэтому за ними особенно следят. А вот брендовые вещи вроде сумок Gucci или Louis Vuitton как проходили, так и проходят», — подтвердил Разумовский.

Усиление таможенного контроля со стороны стран СНГ происходит на фоне давления западных санкций, роста транзитных потоков (в среднем на 30% в 2024 году), а также борьбы с серыми схемами импорта, отметила Шоалл. Российский бизнес уже начал рассматривать альтернативные каналы поставки товаров, однако все они сопряжены с новыми логистическими и юридическими издержками, говорит Чернов. В частности, в качестве потенциальных транзитных узлов выделяют Узбекистан и Туркменистан. При необходимости также возможна поставка товаров через Монголию, считает доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова.