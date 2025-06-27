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Держись, Пашинян!
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Держись, Пашинян!

Расследование из-за взрыва и пожара в Баку

11:50 200

Причины взрыва и пожара в киностудии «Азербайджанфильм» расследуются соответствующими структурами, сообщили в пресс-службе МЧС.

«В результате взрыва были разрушены конструкции одноэтажного здания общей площадью 200 квадратных метров. Другие пиротехнические средства, находящиеся в деревянных ящиках, три баллона с пропаном и находящиеся поблизости строения были защищены от огня. Погибших и пострадавших во время происшествия нет. Причины происшествия расследуются соответствующими структурами», - отмечается в заявлении ведомства.

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