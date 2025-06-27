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Держись, Пашинян!

Ильхам Алиев принял нового посла Ирана

фото; обновлено 13:28
13:28 1573

Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Ирана в Азербайджане Муджтабы Демирчилу, сообщает официальный сайт главы азербайджанского государства.

* * * 12:03

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Польша Павла Радомского, информирует официальный сайт главы государства.

Президент Ильхам Алиев также принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Судан Анаса Эльтайеба Эльгайлани Мустафы.

Ильхам Алиев принял нового посла Ирана
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