Ильхам Алиев принял нового посла Ирана

Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Ирана в Азербайджане Муджтабы Демирчилу, сообщает официальный сайт главы азербайджанского государства.
* * * 12:03
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Польша Павла Радомского, информирует официальный сайт главы государства.
Президент Ильхам Алиев также принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Судан Анаса Эльтайеба Эльгайлани Мустафы.