В Госдепе призвали поддержать соперницу Макрона

Старший советник Бюро по вопросам демократии, прав человека и трудовых отношений Госдепартамента США Сэмюэль Сэмсон выступил с рекомендацией оказать поддержку лидеру ультраправой партии «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен, которая намерена снова стать кандидатом в гонке за президентское кресло в 2027 году. Об этом сообщает европейское издание Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что это может подорвать отношения между Францией и США. Сэмсон на этой неделе выступил с рекомендацией о финансировании Ле Пен.

Ранее Reuters сообщало, что Марин Ле Пен отвергла предложение о публичной поддержке ее кандидатуры президентом США Дональдом Трампом, боясь, что она ей навредит.