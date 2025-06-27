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Держись, Пашинян!
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Держись, Пашинян!

Как Нетаньяху сумел всех обмануть

13:19 1107

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху использовал готовившуюся свадьбу своего старшего сына Авнера как отвлекающий маневр для введения иранского руководства в заблуждение перед началом военной операции против Тегерана. Об этом со ссылкой на источники в израильской и американской разведках сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

За несколько дней до начала операции премьер объявил, что уходит в отпуск, чтобы 16 июня отпраздновать свадьбу своего сына. По данным издания, этот шаг был предпринят намеренно, чтобы создать в Тегеране ложное впечатление относительно местоположения главы правительства и общей обстановки в израильской столице. Заявление о праздновании свадьбы было рассчитано на то, что Иран не будет ожидать израильских ударов по крайней мере до 17 июня. 

Издание отмечает, что незадолго до начала операции «Восстающий лев» офис главы израильского правительства объявил о том, что Нетаньяху уходит в отпуск, чтобы 16 июня отпраздновать свадьбу своего старшего сына. Но мало кто знал, что таким образом премьер лишь хотел ввести руководство Ирана в заблуждение. «Никто из участников торжества, в том числе сам Авнер и жена Нетаньяху Сара, не знал, что премьер-министр планирует отложить свадьбу. Он продолжал вести себя по-прежнему, чтобы обмануть иранцев», — говорится в статье.

Издание отмечает, что история со свадьбой стала частью более масштабной кампании по дезинформации, направленной на иранское руководство. Израильские медиа, а также ряд американских СМИ стали распространять информацию со ссылками на источники о расколе между Нетаньяху и президентом США Дональдом Трампом. Согласно этим организованным утечкам, Белый дом выступал против возможных израильских ударов по Ирану, а руководство еврейского государства не решалось начать операцию без поддержки США. Сам Трамп также до последнего в своих заявлениях склонялся в пользу дипломатического урегулирования вопроса иранской ядерной программы.

19 июня в беседе с израильскими СМИ Нетаньяху, комментируя иранские удары по еврейскому государству, заявил, что его семья также заплатила «личную цену», так как его сын Авнер был вынужден второй раз перенести свою свадьбу из-за ракетной угрозы.

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