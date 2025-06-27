Одного из лидеров оппозиции Грузии приговорили

Один из лидеров оппозиционной «Коалиции за перемены» Ника Мелия признан судом виновным в невыполнении требования следственной комиссии парламента, передает Sova News.

Судья Джвебе Начкебия приговорил оппозиционера к 8 месяцам лишения свободы, кроме того, ему запрещено занимать государственные должности сроком на 2 года.

Мелия не присутствовал на оглашении приговора. Ранее, на последнем заседании суда, он был удален из зала за то, что плеснул водой в судью Звиада Швангирадзе. Ему также не дали право на заключительное слово.

Ника Мелия был вызван на заседание следственной комиссии парламента Грузии для дачи объяснений, куда не явился, после чего ему было предъявлено обвинение в «невыполнении требований комиссии». Ему избрана мера пресечения в виде залога в размере 50 000 лари, который Мелия не выплатил в установленный законом срок. Это стало основанием для изменения ему меры пресечения.