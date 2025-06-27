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Держись, Пашинян!
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Держись, Пашинян!

Убит еще один иранский ученый-ядерщик

14:12 1851

Иранский ученый-ядерщик Солейман Солеймани погиб в результате атак Израиля в середине июня, сообщает агентство Tasnim.

«По информации научно-технологического университета, выпускник инженерно-химической кафедры этого университета и ученый-ядерщик нашей страны Солейман Солеймани погиб в результате атак Израиля», – говорится в сообщении.

С начала войны между Израилем и Ираном, начавшейся 13 июня, в результате израильских ударов по ядерным и военным объектам Ирана убиты несколько ключевых иранских физиков-ядерщиков, участвовавших в ядерной программе страны.

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