Убит еще один иранский ученый-ядерщик

Иранский ученый-ядерщик Солейман Солеймани погиб в результате атак Израиля в середине июня, сообщает агентство Tasnim.

«По информации научно-технологического университета, выпускник инженерно-химической кафедры этого университета и ученый-ядерщик нашей страны Солейман Солеймани погиб в результате атак Израиля», – говорится в сообщении.

С начала войны между Израилем и Ираном, начавшейся 13 июня, в результате израильских ударов по ядерным и военным объектам Ирана убиты несколько ключевых иранских физиков-ядерщиков, участвовавших в ядерной программе страны.