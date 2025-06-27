Теперь Израиль бомбит Ливан

Истребители израильских ВВС нанесли в первой половине дня массированные удары по нескольким наземным целям в окрестностях ливанского города Набатия (расположен в 75 км к югу от Бейрута). Об этом сообщил ТАСС источник в местной службе гражданской обороны.

«…Мощный взрыв раздался также в районе Калаат-Шкиф, где находятся развалины старинного замка крестоносцев Бофор», - сказал собеседник.

По его словам, самолеты выпустили ракеты по предполагаемым подземным укрытиям и складам милиции «Хезболлы».

Ранее пресс-служба израильской армии сообщила, что атаке подвергся командный пункт по управлению огнем и обороной шиитских отрядов, по которому в период конфликта в 2024 году неоднократно наносились удары.

26 июня в ходе рейдов израильских беспилотников на юге Ливана были ликвидированы два полевых командира «Хезболлы».