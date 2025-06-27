USD 1.7000
EUR 1.9741
RUB 2.1739
Подписаться на уведомления
Держись, Пашинян!
Новость дня
Держись, Пашинян!

Теперь Израиль бомбит Ливан

14:28 784

Истребители израильских ВВС нанесли в первой половине дня массированные удары по нескольким наземным целям в окрестностях ливанского города Набатия (расположен в 75 км к югу от Бейрута). Об этом сообщил ТАСС источник в местной службе гражданской обороны.

«…Мощный взрыв раздался также в районе Калаат-Шкиф, где находятся развалины старинного замка крестоносцев Бофор», - сказал собеседник.

По его словам, самолеты выпустили ракеты по предполагаемым подземным укрытиям и складам милиции «Хезболлы».

Ранее пресс-служба израильской армии сообщила, что атаке подвергся командный пункт по управлению огнем и обороной шиитских отрядов, по которому в период конфликта в 2024 году неоднократно наносились удары.

26 июня в ходе рейдов израильских беспилотников на юге Ливана были ликвидированы два полевых командира «Хезболлы».

Силовики грозят штурмом резиденции Гарегина II. А Симоньян призывает армян к свержению Пашиняна
Силовики грозят штурмом резиденции Гарегина II. А Симоньян призывает армян к свержению Пашиняна добавлены новые фото и видео; обновлено 15:40
15:40 10149
Что Ильхам Алиев сказал новому послу Ирана
Что Ильхам Алиев сказал новому послу Ирана фото; обновлено 14:50
14:50 3271
По жанру классики: все началось с убийства блогера в полицейском участке
По жанру классики: все началось с убийства блогера в полицейском участке горячая тема
03:02 8212
Убит еще один иранский ученый-ядерщик
Убит еще один иранский ученый-ядерщик
14:12 1854
Как Нетаньяху сумел всех обмануть
Как Нетаньяху сумел всех обмануть
13:19 3023
Расследование из-за взрыва и пожара в Баку
Расследование из-за взрыва и пожара в Баку заявления МЧС и Генпрокуратуры; обновлено 12:27
12:27 4048
Кылычдароглу все же воскресает
Кылычдароглу все же воскресает
10:35 3758
Турция только захотела… Как вспыхнул бунт в Ливии
Турция только захотела… Как вспыхнул бунт в Ливии мировая лихорадка; все еще актуально
26 июня 2025, 22:38 7124
Страны СНГ ужесточили контроль за поставками в Россию подсанкционных товаров
Страны СНГ ужесточили контроль за поставками в Россию подсанкционных товаров
11:18 2200
Логика американца: если террорист курд – он не террорист, а курд
Логика американца: если террорист курд – он не террорист, а курд наш комментарий
04:52 4604
Американская бомба против иранского урана. Кто победил, а кто проиграл?
Американская бомба против иранского урана. Кто победил, а кто проиграл? главный вопрос; все еще актуально
26 июня 2025, 21:40 3446

ЭТО ВАЖНО

Силовики грозят штурмом резиденции Гарегина II. А Симоньян призывает армян к свержению Пашиняна
Силовики грозят штурмом резиденции Гарегина II. А Симоньян призывает армян к свержению Пашиняна добавлены новые фото и видео; обновлено 15:40
15:40 10149
Что Ильхам Алиев сказал новому послу Ирана
Что Ильхам Алиев сказал новому послу Ирана фото; обновлено 14:50
14:50 3271
По жанру классики: все началось с убийства блогера в полицейском участке
По жанру классики: все началось с убийства блогера в полицейском участке горячая тема
03:02 8212
Убит еще один иранский ученый-ядерщик
Убит еще один иранский ученый-ядерщик
14:12 1854
Как Нетаньяху сумел всех обмануть
Как Нетаньяху сумел всех обмануть
13:19 3023
Расследование из-за взрыва и пожара в Баку
Расследование из-за взрыва и пожара в Баку заявления МЧС и Генпрокуратуры; обновлено 12:27
12:27 4048
Кылычдароглу все же воскресает
Кылычдароглу все же воскресает
10:35 3758
Турция только захотела… Как вспыхнул бунт в Ливии
Турция только захотела… Как вспыхнул бунт в Ливии мировая лихорадка; все еще актуально
26 июня 2025, 22:38 7124
Страны СНГ ужесточили контроль за поставками в Россию подсанкционных товаров
Страны СНГ ужесточили контроль за поставками в Россию подсанкционных товаров
11:18 2200
Логика американца: если террорист курд – он не террорист, а курд
Логика американца: если террорист курд – он не террорист, а курд наш комментарий
04:52 4604
Американская бомба против иранского урана. Кто победил, а кто проиграл?
Американская бомба против иранского урана. Кто победил, а кто проиграл? главный вопрос; все еще актуально
26 июня 2025, 21:40 3446
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться