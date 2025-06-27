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Держись, Пашинян!
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Держись, Пашинян!

Венгрия остановила вступление Украины в Евросоюз

объявил Орбан
14:59 642

Глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что результаты референдума относительно членства Украины в ЕС, организованного его правительством, позволили остановить вступление Украины в сообщество. Об этом Орбан заявил в эфире государственного радио в пятницу, его цитирует Telex.

Орбан сказал, что Венгрия «понимает украинцев и видит их героическую борьбу».

«Также мы видим, что им нужна помощь, но хотим помогать так, чтобы при этом не уничтожить себя. Членство Украины в ЕС означало бы, что мы разрушим самих себя. Мы мгновенно втянулись бы в войну с Россией и принесли бы ее на территорию ЕС, а значит – и на территорию Венгрии», – заявил премьер-министр Венгрии.

«…Благодаря более чем двум миллионам голосов на Voks2025 мы остановили вступление Украины в Евросоюз», – добавил он.

«Мы даже не знаем, что такое Украина сегодня, где проходят ее границы. Эта опасность существовала и в других странах бывшего советского блока. Именно поэтому их сначала принимали в НАТО, потому что Альянс мог гарантировать эти границы. И только потом ЕС принимал другие соответствующие страны», – продолжил Орбан, добавив, что Украину нельзя принимать в НАТО, ведь это означало бы немедленную войну.

Накануне на саммите ЕС 26 государств Евросоюза, кроме Венгрии, заявили о поддержке дальнейших переговоров с Украиной по вступлению в союз. В четверг Орбан заявил, что результаты референдума по вступлению Украины в ЕС уполномочили его еще громче выступать против членства Украины в блоке. Ранее в правительстве Венгрии объявили, что против вступления Украины в ЕС высказались 95% голосовавших.

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