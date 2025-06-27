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Держись, Пашинян!
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Держись, Пашинян!

Американцы расширили военную базу в Саудовской Аравии

15:10 347

В Саудовской Аравии зафиксировано расширение военной базы США, сообщает газета New York Times со ссылкой на спутниковые снимки.

Издание отмечает, что тыловая база «Дженкинс», расположенная примерно в 32 километрах от побережья Красного моря в Саудовской Аравии, была впервые замечена на спутниковых снимках в начале 2022 года. Как пишет газета, в случае продолжительного военного конфликта с Ираном американским военным понадобятся не только военные корабли и боевые самолеты, но и новый способ транспортировки и хранения предметов снабжения в месте, которое бы располагалось дальше от Ирана, чем другие американские базы, а следовательно, было бы менее уязвимым для нападения.

«До прошлого года зона логистической поддержки «Дженкинс», казалось, по большой части не эксплуатировалась. Но с тех пор, согласно анализу New York Times, объект быстро расширяется», - говорится в публикации. В частности, газета указала на расширение помещений для хранения боеприпасов и размещения военных, а также усиление охраны базы.

Издание отмечает, что неясно, играла ли данная база какую-либо роль в недавних ударах США по ядерным объектам Ирана.

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