В Америке, как в африканской диктатуре. Скармливают мигрантов крокодилам!

У каждого американского штата есть свой символ. В Вирджинии это птичка, в штате Мэн - лось, а во Флориде - апельсин. Но с таким же успехом символом этого южного штата мог стать крокодил. Их здесь множество — в озерах, болотах и ручьях. Часто эти незваные гости забредают на участки местных жителей, презрев надпись, что это частная собственность. А некоторые наиболее наглые твари даже проникают в дома через отверстия, которые служат для выхода и возвращения собак. Один из флоридцев ночью пошел по нужде и увидел на полу трехметрового аллигатора, который мрачно на него смотрел. Автор этого поста в социальной сети не сообщил, добрался ли мужчина до нужника или нет. Еще было видео того, как крокодил перелезает через полутораметровый сетчатый забор.

Но это все лирическое отступление. А сейчас о деле. Власти Флориды сообщают, что ими принято решение о строительстве тюрьмы в национальном парке Эверглейдс, на самой южной оконечности штата. И она будет располагаться посреди полуозера-полуболота, кишащего аллигаторами. «Людей, которые попытаются покинуть тюрьму, ничего не ждет, кроме аллигаторов и питонов, - с видимым удовольствием говорит генеральный прокурор Флориды Джеймс Утмейер. – Они никуда не смогут убежать, им нигде не спрятаться». Место заключения уже названо Alligator Alcatraz. Тюрьма с таким названием, но без аллигаторов, как мы уже писали, существует в море в нескольких милях от Сан-Франциско. Cчиталось, что убежать оттуда невозможно. Однако 11 июня 1962 года братья Джон и Кларенс Энглин, а также примкнувший к ним Франк Моррис проделали подземный туннель, оказались на свободе и вплавь пустились до материка. Их так и не поймали, хотя не ясно, выжили они или утонули. В 1963 году место заключения было закрыто и превратилось в музей, который ежегодно посещали сотни тысяч людей. В этом году Дональд Трамп, однако, приказал восстановить тюрьму. Согласно амбициозному плану, он намеревается посадить за решетку всех недокументированных мигрантов в США, а их миллионы. Мест заключения не хватает, вот и решил он восстановить объект, ставший чисто туристическим. Однако если из Алькатраса в Сан-Франциско можно было еще бежать, прорыв туннель, то из «Алькатраса с аллигаторами» этого не сделать. Беглецам не удастся проплыть и сотню метров, их тут же сожрут рептилии.

«Под руководством президента Трампа мы с турбоскоростью работаем над разработкой эффективных и инновационных путей по депортации криминальных нелегальных мигрантов», - говорит министр внутренней безопасности Кристи Ноэм. Да, решение по центру во Флориде действительно инновационное и креативное. Аллигаторы будут выполнять роль сторожевых собак, но обещают фатальный конец для любого рискнувшего совершить побег. Трампу впору снимать фильмы черного юмора в духе братьев Коэнов. Для строительства тюрьмы, в которой разместят одну тысячу заключенных, будет использована заброшенная взлетно-посадочная полоса небольшого аэропорта в Эверглейдсе. Это место уже становилось центром раздоров в 70-х годах прошлого столетия, когда местные жители решительно воспротивились строительству аэропорта. Тогда президент Ричард Никсон остановил этот план, заключив договор с властями штата и даже назвал это решение «выдающимся успехом защитников окружающей среды». Однако нынешний президент не слишком озабочен охраной окружающей среды. А ведь национальный парк Эверглейдс является уникальной и одной из самых больших в мире резерваций субтропической природы. «Нет-нет, там не будет никаких мощных сооружений из кирпича и бетона, - уверяет генпрокурор Утмейер. - Заключенные будут размещаться в легких тентах».