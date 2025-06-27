USD 1.7000
EUR 1.9741
RUB 2.1739
Подписаться на уведомления
Держись, Пашинян!
Новость дня
Держись, Пашинян!

В Америке, как в африканской диктатуре. Скармливают мигрантов крокодилам!

наша корреспонденция
Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон
15:28 649

У каждого американского штата есть свой символ. В Вирджинии это птичка, в штате Мэн - лось, а во Флориде - апельсин. Но с таким же успехом символом этого южного штата мог стать крокодил.

Их здесь множество — в озерах, болотах и ручьях. Часто эти незваные гости забредают на участки местных жителей, презрев надпись, что это частная собственность. А некоторые наиболее наглые твари даже проникают в дома через отверстия, которые служат для выхода и возвращения собак. Один из флоридцев ночью пошел по нужде и увидел на полу трехметрового аллигатора, который мрачно на него смотрел. Автор этого поста в социальной сети не сообщил, добрался ли мужчина до нужника или нет. Еще было видео того, как крокодил перелезает через полутораметровый сетчатый забор.

Во Флориде крокодилов множество - в озерах, болотах и ручьях

Но это все лирическое отступление. А сейчас о деле.

Власти Флориды сообщают, что ими принято решение о строительстве тюрьмы в национальном парке Эверглейдс, на самой южной оконечности штата. И она будет располагаться посреди полуозера-полуболота, кишащего аллигаторами. «Людей, которые попытаются покинуть тюрьму, ничего не ждет, кроме аллигаторов и питонов, - с видимым удовольствием говорит генеральный прокурор Флориды Джеймс Утмейер. – Они никуда не смогут убежать, им нигде не спрятаться».

Место заключения уже названо Alligator Alcatraz. Тюрьма с таким названием, но без аллигаторов, как мы уже писали, существует в море в нескольких милях от Сан-Франциско. Cчиталось, что убежать оттуда невозможно. Однако 11 июня 1962 года братья Джон и Кларенс Энглин, а также примкнувший к ним Франк Моррис проделали подземный туннель, оказались на свободе и вплавь пустились до материка. Их так и не поймали, хотя не ясно, выжили они или утонули.

В 1963 году место заключения было закрыто и превратилось в музей, который ежегодно посещали сотни тысяч людей. В этом году Дональд Трамп, однако, приказал восстановить тюрьму. Согласно амбициозному плану, он намеревается посадить за решетку всех недокументированных мигрантов в США, а их миллионы. Мест заключения не хватает, вот и решил он восстановить объект, ставший чисто туристическим.

Однако если из Алькатраса в Сан-Франциско можно было еще бежать, прорыв туннель, то из «Алькатраса с аллигаторами» этого не сделать. Беглецам не удастся проплыть и сотню метров, их тут же сожрут рептилии.

Трамп восстанавливает страшную тюрьму - Alligator Alcatraz

«Под руководством президента Трампа мы с турбоскоростью работаем над разработкой эффективных и инновационных путей по депортации криминальных нелегальных мигрантов», - говорит министр внутренней безопасности Кристи Ноэм.

Да, решение по центру во Флориде действительно инновационное и креативное. Аллигаторы будут выполнять роль сторожевых собак, но обещают фатальный конец для любого рискнувшего совершить побег. Трампу впору снимать фильмы черного юмора в духе братьев Коэнов.

Для строительства тюрьмы, в которой разместят одну тысячу заключенных, будет использована заброшенная взлетно-посадочная полоса небольшого аэропорта в Эверглейдсе. Это место уже становилось центром раздоров в 70-х годах прошлого столетия, когда местные жители решительно воспротивились строительству аэропорта. Тогда президент Ричард Никсон остановил этот план, заключив договор с властями штата и даже назвал это решение «выдающимся успехом защитников окружающей среды».

Однако нынешний президент не слишком озабочен охраной окружающей среды. А ведь национальный парк Эверглейдс является уникальной и одной из самых больших в мире резерваций субтропической природы. «Нет-нет, там не будет никаких мощных сооружений из кирпича и бетона, - уверяет генпрокурор Утмейер. - Заключенные будут размещаться в легких тентах».

...И уничтожает национальный парк Эверглейдс

Но кто ж ему поверит, что все обойдется без ущерба для окружающей среды? Особенно с учетом того, что в тюрьму нужно будет доставлять воду танкерами по 20-60 тысяч галлонов и вывозить оттуда мусор и продукты жизнедеятельности человека.

Местные жители хватаются за голову. «Я никогда не думала, что придется сражаться за это место, - говорит Бетти Осеола, которая живет в трех милях от этого места. - Ведь это замечательный природный парк, в котором растут кипарисы, редкие капустные пальмы, обитают многочисленные болотные птицы, рыси, олени, койоты и появляются даже медведи».

Защитники среды в ярости. Газета USA Today опубликовала письмо одного из них, Рекса Хупке, который написал, что лучшей едой для аллигаторов будут не худые заключенные, а упитанные сотрудники Иммиграционной службы.

Еще один пример черного юмора. Но куда без него деться в нынешней Америке?

Читайте по теме

Шнобеля Трампу наша корреспонденция
25 июня 2025, 17:44 4089
Трамп вместо Медведева горячая тема; все еще актуально
17 июня 2025, 04:43 6240
Новая ценность в политике: «Что я с этого получу?» наше послесловие
25 июня 2025, 20:12 3134
Силовики грозят штурмом резиденции Гарегина II. А Симоньян призывает армян к свержению Пашиняна
Силовики грозят штурмом резиденции Гарегина II. А Симоньян призывает армян к свержению Пашиняна добавлены новые фото и видео; обновлено 15:40
15:40 10161
Что Ильхам Алиев сказал новому послу Ирана
Что Ильхам Алиев сказал новому послу Ирана фото; обновлено 14:50
14:50 3276
По жанру классики: все началось с убийства блогера в полицейском участке
По жанру классики: все началось с убийства блогера в полицейском участке горячая тема
03:02 8214
Убит еще один иранский ученый-ядерщик
Убит еще один иранский ученый-ядерщик
14:12 1857
Как Нетаньяху сумел всех обмануть
Как Нетаньяху сумел всех обмануть
13:19 3028
Расследование из-за взрыва и пожара в Баку
Расследование из-за взрыва и пожара в Баку заявления МЧС и Генпрокуратуры; обновлено 12:27
12:27 4049
Кылычдароглу все же воскресает
Кылычдароглу все же воскресает
10:35 3761
Турция только захотела… Как вспыхнул бунт в Ливии
Турция только захотела… Как вспыхнул бунт в Ливии мировая лихорадка; все еще актуально
26 июня 2025, 22:38 7125
Страны СНГ ужесточили контроль за поставками в Россию подсанкционных товаров
Страны СНГ ужесточили контроль за поставками в Россию подсанкционных товаров
11:18 2202
Логика американца: если террорист курд – он не террорист, а курд
Логика американца: если террорист курд – он не террорист, а курд наш комментарий
04:52 4605
Американская бомба против иранского урана. Кто победил, а кто проиграл?
Американская бомба против иранского урана. Кто победил, а кто проиграл? главный вопрос; все еще актуально
26 июня 2025, 21:40 3446

ЭТО ВАЖНО

Силовики грозят штурмом резиденции Гарегина II. А Симоньян призывает армян к свержению Пашиняна
Силовики грозят штурмом резиденции Гарегина II. А Симоньян призывает армян к свержению Пашиняна добавлены новые фото и видео; обновлено 15:40
15:40 10161
Что Ильхам Алиев сказал новому послу Ирана
Что Ильхам Алиев сказал новому послу Ирана фото; обновлено 14:50
14:50 3276
По жанру классики: все началось с убийства блогера в полицейском участке
По жанру классики: все началось с убийства блогера в полицейском участке горячая тема
03:02 8214
Убит еще один иранский ученый-ядерщик
Убит еще один иранский ученый-ядерщик
14:12 1857
Как Нетаньяху сумел всех обмануть
Как Нетаньяху сумел всех обмануть
13:19 3028
Расследование из-за взрыва и пожара в Баку
Расследование из-за взрыва и пожара в Баку заявления МЧС и Генпрокуратуры; обновлено 12:27
12:27 4049
Кылычдароглу все же воскресает
Кылычдароглу все же воскресает
10:35 3761
Турция только захотела… Как вспыхнул бунт в Ливии
Турция только захотела… Как вспыхнул бунт в Ливии мировая лихорадка; все еще актуально
26 июня 2025, 22:38 7125
Страны СНГ ужесточили контроль за поставками в Россию подсанкционных товаров
Страны СНГ ужесточили контроль за поставками в Россию подсанкционных товаров
11:18 2202
Логика американца: если террорист курд – он не террорист, а курд
Логика американца: если террорист курд – он не террорист, а курд наш комментарий
04:52 4605
Американская бомба против иранского урана. Кто победил, а кто проиграл?
Американская бомба против иранского урана. Кто победил, а кто проиграл? главный вопрос; все еще актуально
26 июня 2025, 21:40 3446
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться