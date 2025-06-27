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Держись, Пашинян!
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Держись, Пашинян!

Россия снова ударила ракетами по Самару: много жертв

15:55 2463

Российские войска днем 27 июня нанесли ракетный удар по городу Самару в Днепропетровской области, сообщил глава военной администрации Сергей Лысак.

По последним данным, пять человек погибли, еще 23 пострадали. Большинство раненых госпитализированы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Состояние остальных пострадавших средней тяжести.

Кроме того, в результате атаки по Херсонской области поврежден энергообъект. В нескольких населенных пунктах пропал свет. «Накануне Дня Конституции россияне решили погрузить Херсонскую область в темноту, атаковав важный энергетический объект», — написал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. По его словам, из-за атаки возникли проблемы с электроснабжением в ряде населенных пунктов. Он попросил жителей региона подготовиться к длительному отсутствию света.

Предыдущий массированный ракетный обстрел Днепропетровской области российскими войсками произошел во вторник, 24 июня. В Самаре, который находится в нескольких километрах от столицы региона — Днепра, в результате ударов погибли два человека, еще по меньшей мере 11 местных жителей получили ранения. Четверых из них госпитализировали в тяжелом состоянии. В самом Днепре вследствие российских обстрелов погиб 21 человек. Еще как минимум 279 человек получили ранения, сообщали власти. 27 пострадавших — дети.

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