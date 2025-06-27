Второе крупное месторождение лития в Украине захвачено Россией

Шевченковское месторождение, открытое в 1982 году, занимает около 40 га. По данным Национальной академии наук Украины, оно содержит более 90% высокоминерализованного сподумена, из которого можно без капиталоемких технологий добывать литий. Помимо этого, на Шевченковском участке также обнаружены залежи редких металлов — тантала, ниобия, бериллия, цезия и рубидия. Это делает его стратегически важным ресурсом на фоне мирового роста спроса на сырье для производства аккумуляторов и электроники, отмечает издание.

До этого российская армия захватила месторождение Крутая Балка в Запорожской области Украины. На данный момент под контролем России находятся два из четырех известных литиевых месторождений Украины. Оставшиеся два — Добра и Полоховское — расположены в Кировоградской области. При этом они содержат петалит, выделение из которого лития намного дороже, чем из сподумена. Общие запасы лития в Украине в границах 1991 года оцениваются в 500 тыс. тонн. Однако до полномасштабного российского вторжения ни одно из украинских месторождений не разрабатывалось в промышленном масштабе.

В середине июня украинские власти согласовали начало процесса по допуску частных компаний к разработке литиевого месторождения Добра в Кировоградской области. При этом, как писала New York Times, одним из вероятных претендентов на добычу лития является 81-летний миллиардер, друг президента США Дональда Трампа и глава Всемирного европейского конгресса Рональд Лаудер из семьи основателей американской косметической компании Estee Lauder.