Суд отказал Нетаньяху

Судьи отклонили ходатайство защиты премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху об освобождении премьера на две недели от дачи показаний в рамках слушаний по делу о коррупции, сообщил портал Ynet.

Накануне адвокаты премьера попросили отсрочить дачу показаний, объяснив это тем, что в свете недавней эскалации с Ираном и «других региональных событий» главе израильского правительства необходимо посвятить все свое время решению вопросов в сфере политики и безопасности, в том числе заняться войной в секторе Газа и проблемой освобождения удерживаемых там заложников.

Рассмотрев это ходатайство, судьи сочли приведенные доводы неубедительными. «Запрос на отсрочку в нынешнем виде не содержит обоснования или подробного объяснения, которые бы могли обосновать отмену свидетельских слушаний», - приводит Ynet заключение Верховного суда Израиля.

26 июня президент США Дональд Трамп выступил за незамедлительное прекращение в Израиле судебных разбирательств по делам Нетаньяху. По мнению Трампа, израильский премьер стал «великим героем», который очень многое сделал для своей страны, поэтому, считает глава Белого дома, Нетаньяху нужно помиловать.