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Держись, Пашинян!
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Держись, Пашинян!

Фонд Трампа уже продает футболки с надписью «папочка»

17:17 280

Фандрайзинговый фонд президента США Дональда Трампа организовал продажу футболок с надписью «папочка». Об этом сообщила газета The New York Post (NYP).

По ее данным, фонд организовал рассылку электронных писем с предложением оформить заказ оранжевой футболки с портретом Дональда Трампа и подписью «папочка» (Daddy).

Письма сопровождались подписью: «Когда президентом был Байден, весь мир смеялся над нами. …Но благодаря вашему любимому президенту [Трампу] нас снова уважают».

Комментируя заявление американского лидера на пресс-конференции утром 25 июня, когда президент США высказался об Иране и Израиле как о «двух дерущихся во дворе детях», Рютте вмешался, приведя свою аналогию. «Папочке иногда приходится использовать крепкие выражения», — сказал он.

После Рютте заявил, что не называл Трампа «папочкой», а использовал слово «папа», чтобы показать, что страны — члены НАТО спрашивают, словно «маленький ребенок», останутся ли США в альянсе. «Это [то, что страны — члены НАТО спрашивают, останутся ли США в альянсе] немного похоже на то, как маленький ребенок спрашивает своего папу: «Эй, ты все еще остаешься с семьей?» Так что в этом смысле я использую слово «папочка», а не то, чтобы я называл президента Трампа папочкой», — сказал Рютте.

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