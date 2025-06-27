Россия готовит Армении письмо с предупреждением

«Я собираюсь подписать письмо в адрес моего коллегии Мгера Гербертовича (вице-премьера Армении Григоряна) относительно того, что, на наш взгляд, эти действия противоречат нормам Евразийского экономического союза», - сказал Оверчук.

Россия готовит письмо для Армении, в котором констатирует противоречия ее норм по сближению с Евросоюзом правилам Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сказал вице-премьер РФ Алексей Оверчук, отвечая на вопрос ТАСС.

«…Мы будем рассматривать вопрос о применении соответствующих мер», - предупредил российский вице-премьер.

По его словам, РФ наблюдает «за теми процессами, которые идут в рамках сближения Армении с Европейским союзом. Отмечаем, что в нормативно-правовой базе Республики Армения появляются нормативные акты, которые упрощают некоторые правила сертификации».

Оверчук уточнил, что, например, «некоторые правила сертификации продовольственных товаров из государств, которые не являются членами Евразийского экономического союза, означают, что на внутренний рынок Евразийского экономического союза могут попадать товары, которые не соответствуют его требованиям».

Оверчук напомнил, что «парламент Армении принял закон, который декларирует стремление Армении присоединиться к Европейскому союзу… Мы внимательно отслеживаем развитие событий в Армении по этому направлению. Конечно же, мы всегда будем уважать выбор народа Армении, но при этом мы понимаем - и сейчас это уже было подтверждено Николом Пашиняном, - что одновременное нахождение Армении и в Евразийском экономическом союзе, и в Европейском союзе невозможно».