USD 1.7000
EUR 1.9741
RUB 2.1739
Подписаться на уведомления
Держись, Пашинян!
Новость дня
Держись, Пашинян!

Россия готовит Армении письмо с предупреждением

17:25 514

Россия готовит письмо для Армении, в котором констатирует противоречия ее норм по сближению с Евросоюзом правилам Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сказал вице-премьер РФ Алексей Оверчук, отвечая на вопрос ТАСС.

«Я собираюсь подписать письмо в адрес моего коллегии Мгера Гербертовича (вице-премьера Армении Григоряна) относительно того, что, на наш взгляд, эти действия противоречат нормам Евразийского экономического союза», - сказал Оверчук.

«…Мы будем рассматривать вопрос о применении соответствующих мер», - предупредил российский вице-премьер.

По его словам, РФ наблюдает «за теми процессами, которые идут в рамках сближения Армении с Европейским союзом. Отмечаем, что в нормативно-правовой базе Республики Армения появляются нормативные акты, которые упрощают некоторые правила сертификации».

Оверчук уточнил, что, например, «некоторые правила сертификации продовольственных товаров из государств, которые не являются членами Евразийского экономического союза, означают, что на внутренний рынок Евразийского экономического союза могут попадать товары, которые не соответствуют его требованиям».

Оверчук напомнил, что «парламент Армении принял закон, который декларирует стремление Армении присоединиться к Европейскому союзу… Мы внимательно отслеживаем развитие событий в Армении по этому направлению. Конечно же, мы всегда будем уважать выбор народа Армении, но при этом мы понимаем - и сейчас это уже было подтверждено Николом Пашиняном, - что одновременное нахождение Армении и в Евразийском экономическом союзе, и в Европейском союзе невозможно».

Россия готовит Армении письмо с предупреждением
Россия готовит Армении письмо с предупреждением
17:25 515
В Америке, как в африканской диктатуре. Скармливают мигрантов крокодилам!
В Америке, как в африканской диктатуре. Скармливают мигрантов крокодилам! наша корреспонденция
15:28 2191
Второе крупное месторождение лития в Украине захвачено Россией
Второе крупное месторождение лития в Украине захвачено Россией
16:25 1531
Россия снова ударила ракетами по Самару: много жертв
Россия снова ударила ракетами по Самару: много жертв
15:55 2474
Битва Пашиняна с прорусскими попами разгорается
Битва Пашиняна с прорусскими попами разгорается добавлены новые фото и видео; обновлено 16:36
16:36 13148
Что Ильхам Алиев сказал новому послу Ирана
Что Ильхам Алиев сказал новому послу Ирана фото; обновлено 14:50
14:50 4648
По жанру классики: все началось с убийства блогера в полицейском участке
По жанру классики: все началось с убийства блогера в полицейском участке горячая тема
03:02 8639
Убит еще один иранский ученый-ядерщик
Убит еще один иранский ученый-ядерщик
14:12 2832
Как Нетаньяху сумел всех обмануть
Как Нетаньяху сумел всех обмануть
13:19 4060
Расследование из-за взрыва и пожара в Баку
Расследование из-за взрыва и пожара в Баку заявления МЧС и Генпрокуратуры; обновлено 12:27
12:27 4843
Кылычдароглу все же воскресает
Кылычдароглу все же воскресает
10:35 4286

ЭТО ВАЖНО

Россия готовит Армении письмо с предупреждением
Россия готовит Армении письмо с предупреждением
17:25 515
В Америке, как в африканской диктатуре. Скармливают мигрантов крокодилам!
В Америке, как в африканской диктатуре. Скармливают мигрантов крокодилам! наша корреспонденция
15:28 2191
Второе крупное месторождение лития в Украине захвачено Россией
Второе крупное месторождение лития в Украине захвачено Россией
16:25 1531
Россия снова ударила ракетами по Самару: много жертв
Россия снова ударила ракетами по Самару: много жертв
15:55 2474
Битва Пашиняна с прорусскими попами разгорается
Битва Пашиняна с прорусскими попами разгорается добавлены новые фото и видео; обновлено 16:36
16:36 13148
Что Ильхам Алиев сказал новому послу Ирана
Что Ильхам Алиев сказал новому послу Ирана фото; обновлено 14:50
14:50 4648
По жанру классики: все началось с убийства блогера в полицейском участке
По жанру классики: все началось с убийства блогера в полицейском участке горячая тема
03:02 8639
Убит еще один иранский ученый-ядерщик
Убит еще один иранский ученый-ядерщик
14:12 2832
Как Нетаньяху сумел всех обмануть
Как Нетаньяху сумел всех обмануть
13:19 4060
Расследование из-за взрыва и пожара в Баку
Расследование из-за взрыва и пожара в Баку заявления МЧС и Генпрокуратуры; обновлено 12:27
12:27 4843
Кылычдароглу все же воскресает
Кылычдароглу все же воскресает
10:35 4286
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться