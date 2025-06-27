В Украине анонсировали усиление дальнобойных ударов по России

Украина готовится резко увеличить количество ударов по России с помощью дальнобойных беспилотников. Об этом заявил глава украинского Минобороны Рустем Умеров, слова которого приводит Интерфакс-Украина.

По словам министра, еще две недели назад командование приняло решение нарастить «в несколько раз» число и масштаб операций с использованием дронов дальнего радиуса действия. Сейчас готовится контрактация новых «десятков тысяч» таких БПЛА, целью которых будут российские военные объекты, отметил Умеров в ходе встречи с журналистами.

В общей же сложности в текущем году в ВСУ будет поставлено более 4 млн дронов, заявил украинский министр. По его словам, украинские предприятия нарастили объемы производства до уровня, позволяющего выпускать более 4 млн БПЛА в год. При этом ВСУ с начала года получили 1,5 млн дронов — и через госпоставки, и путем закупки непосредственно бригадами, сказал глава военного ведомства.

Поставки БПЛА в ВСУ осуществляются по графику, отметил Умеров, подчеркнув, что налеты на российские объекты проводятся ежедневно согласно утвержденным планам.

Ранее сообщалось, что Украина вместе с союзниками стала производить дроны-перехватчики, чтобы усилить оборону против увеличивающегося числа российских дроновых атак. Таких охотников на «шахедов» выпускают три украинские компании, сообщали в Киеве.