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Держись, Пашинян!
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Держись, Пашинян!

Топ-менеджеры уходят из компании Маска

17:40 947

Топ-менеджер Tesla Омид Афшар, отвечавший за продажи знаменитых электрокаров в Северной Америке и Европе, уволился из компании. Об этом со ссылкой на информированные источники пишет Financial Times (FT).

Омид Афшар

Афшар получил указанный пост в прошлом году, но работал на Илона Маска с 2017-го, решая сложные задачи, в том числе связанные с массовыми увольнениями, говорится в публикации.

Также, по данным FT, компанию покинула HR-директор североамериканского подразделения Tesla Дженна Ферруа.

Это происходит на фоне падения продаж и прибыли автопроизводителя, вызванных растущей конкуренцией, отсутствием новых моделей и проблемами самого Маска, чья политическая активность и работа в администрации Дональда Трампа вызвали протесты по обе стороны Атлантики. Чистая прибыль Tesla в первом квартале упала в три раза, поставки автомобилей снизились на 13 процентов. В мае европейские продажи компании рухнули на 28 процентов.

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