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Держись, Пашинян!
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Держись, Пашинян!

США включили Ирану зеленый свет

новый поворот
Икрам Нур, автор haqqin.az, Тегеран
18:09 2297

Отныне Китай может закупать нефть у Ирана, заявил Трамп. «Надеюсь, они [Китай] также будут закупаться в США. Для меня было большой честью сделать это!» — написал президент США в соцсети Truth Social.

Трамп оказался сравнительно честным в отношении Ирана. Сделка по ядерной программе еще не заключена, а некоторые преференции за присоединения Ирана к соглашению о прекращении 12-дневной войны Тегеран уже начал получать. В частности, теперь он может спокойно продавать нефть Пекину.

Еще одно революционное решение Трампа

В общем-то, он и раньше это делал, но полулегально. Да и Китаю приходилось осторожничать, поскольку в любой момент он мог попасть под вторичные санкции, что в Пекине считали крайне для себя нежелательным. Теперь этого можно не бояться и покупать иранскую нефть, под качество которой уже подстроилась часть китайских НПЗ, без ограничений – и со скидкой, поскольку китайцы не были бы китайцами, если бы эти скидки себе не выговорили.

И всеми силами постараются теперь их сохранить, хотя бы в силу того, что дешевой нефти сейчас на рынке много, и договориться с другими поставщиками – не проблема. Иными словами, Пекин, конечно, Тегерану руки по ценам на нефть выкрутит, в типичной для себя манере – мягко и ненавязчиво.

Но это – китайско-иранские отношения – тема отдельная. Гораздо интереснее понять, действительно ли США готовы пойти на массовую отмену санкций, введенных против Ирана, и какие здесь есть подводные камни.

Иранская нефть беспрепятственно пойдет в Китай

Контуры новой сделки, которую Трамп предложил Тегерану, в принципе уже понятны. Полный отказ от обогащения урана в обмен на 30 миллиардов долларов от ближневосточных союзников Америки и размораживание $6 миллиардов замороженных иранских активов, находящихся за рубежом, в том числе – в американских банках. И, разумеется, поэтапное, подчеркиваю – поэтапное, снятие наиболее болезненных санкций с Ирана. В его плане еще и восстановление объекта в Фордо присутствует, но пока это вещь не совсем ясная: в чем смысл его восстановления, если обогащения не будет?

Ожидать, что решение о снятии санкций по принципу «все разом и вдруг» крайне маловероятно. По двум причинам. Во-первых, Трамп уже имел возможность на практике убедиться, что любой его шанс на «иранском треке» вызывает повышенное и весьма недружелюбное внимание его политических оппонентов как внутри США, так и за рубежом. Во-вторых, для Белого дома критически важно, кто окажется основным политическим и финансовым выгодополучателем процесса снятия санкций внутри Ирана.

Если умеренные иранские элиты – то нет проблем. Если же снятие санкций приведет к восстановлению позиций КСИР, близких к нему структур – то это Трампа, Израиль, американские элиты и союзников США в регионе категорически не устроит. Потому что тогда это будет означать только одно – через пару-тройку лет ситуация вернется в прежнее русло.

Кто бенефициар? Реформаторы или КСИР?

Поэтому Трамп свои шаги и их динамику будет делать с постоянной оглядкой, насколько у команды Пезешкиана-Рухани и союзных им иранских элит получается выбивать КСИР и аффилированные с ним структуры с «командных высот» в Иране. Чем быстрее и успешнее будет идти этот процесс – тем динамичнее пойдет снятие санкций, и никак иначе.

По сути, Трампу на «иранском треке» предстоит пройти по тонкому канату, чуть оступишься и полетишь вниз. Но у его иранских партнеров по диалогу ситуации ничем не лучше. С той только разницей, что ошибись американский президент – его будут стараться уничтожить политически. Ошибись его иранские партнеры – они могут и голов лишиться.

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