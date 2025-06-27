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Держись, Пашинян!
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Держись, Пашинян!

Маск обратился к Хаменеи

18:41 1367

Американский предприниматель Илон Маск спросил у верховного лидера Ирана Али Хаменеи, США - большой сатана или величайший.

«Америка - большой сатана или величайший сатана?» - написал Маск в социальной сети X под постом на странице Хаменеи.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.

Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.

Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран «выпустил пар», и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. 24 июня Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия.

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