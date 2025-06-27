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Держись, Пашинян!
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Держись, Пашинян!

Важные заявления Путина по Украине

18:47 1253

Меморандумы России и Украины об условиях прекращения огня прямо противоположны, но переговоры необходимы, чтобы найти «пути сближения». Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Что касается меморандумов, то, как и ожидалось, ничего неожиданного не произошло. Я вам ничего неожиданного и не скажу. Это два абсолютно противоположных меморандума», - сказал президент РФ. Он подчеркнул, что переговоры организуются и проводятся для того, чтобы искать пути сближения. «А то, что они были прямо противоположными, мне кажется, удивительного тоже ничего нет», - добавил он.

По его словам, члены российской и украинской делегаций, участвовавшие в переговорах в Стамбуле, находятся в оперативном контакте. «Договаривались таким образом, что после завершения вот этой стадии [выполнения договоренностей, достигнутых ранее в Стамбуле] мы проводим третий раунд переговоров. В целом мы к этому готовы», - подчеркнул Путин.

Президент России выразил надежду, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжит свое содействие, и встреча сторон пройдет в Стамбуле. «Конкретные сроки переговоров согласуют контактные группы», - отметил он. Путин указал, что предметом переговоров с Украиной будет обсуждение меморандумов двух стран.

Российский лидер также затронул тему обмена пленными. «Что касается того, что было сделано по результатам переговоров, я думаю, что вы сами видите. Сегодня, по-моему, состоялся очередной обмен. Вчера-сегодня, по-моему», - сказал Путин. «Все-таки это важно. Гуманитарная составляющая имеет значение, потому что это создает условия для, как дипломаты говорят, субстантивного обсуждения сути проблемы», - подчеркнул глава российского государства. Путин добавил, что Россия готова отдать Украине еще 3 тыс. тел погибших военных в дополнение к 6 тыс.

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