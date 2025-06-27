Путин рассказал, как «кинули» Россию и «послали подальше»

Президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, что одна из причин войны с Украиной в том, что Россию «кинули» с нерасширением НАТО на восток.

«Ведь сейчас отсечкой всех этих рассуждений (об угрозе со стороны России и необходимости наращивания военных расходов на Западе) является 2022 год, начало войны. А вот как мы подошли, как все мы подошли к этой войне, об этом никто ни слова не говорит. А началось все с чего? С того, что нас надули, обманули грубо, как у нас в народе говорят, кинули просто по поводу нерасширения НАТО на восток. Ведь хорошо всем, всему миру известно, что России было обещано: ни одного дюйма на восток НАТО продвигаться не будет. И потом одна волна расширения за другой», - сказал Путин.

Путин отметил, что Россию «посылали подальше» с ее мнением о расширении НАТО и не считаясь с ним.

«Ведь мы все время о чем говорили? Что безопасность одной страны или группы стран не может быть обеспечена за счет безопасности другой. И так прописано в международных документах, которые всеми были согласованы. Что происходило на практике? Одно расширение [НАТО] за другим. И нам все время говорили: но вы не должны этого бояться, вам это не угрожает. А когда мы отвечали, что мы-то считаем, что нам это угрожает, что нам отвечали? Да вообще ничего. Просто посылали нас подальше с нашим мнением: и с ним абсолютно никто не считался и считаться не желал», - сказал он.

Путин добавил, что дополнительные расходы в военной сфере не добавят безопасности Западу, а уровень жизни снизят.

По его словам, Запад все время «хоронит» Россию, но «сами скоро сдохнут там». «Чем больше санкций, тем хуже для тех, кто эти санкции вводит. Это касается и Франции, это касается экономики Европы в целом», - сказал Путин.

Российский президент уличил Запад в том, что тот ищет в чужом глазу соринку, но в своем не видит бревна.

Он также сообщил, что Западу не удастся «прикрыть» поставки нефти из России. «Запад не может отказаться от российских энергоносителей», - добавил президент РФ.