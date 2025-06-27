Саакашвили: Турция и Армения подписали мирный договор

Турция и Армения подписали мирный договор и открыли границу. Об этом заявил находящийся в тюрьме экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook.

«Армения подписала мирное соглашение с Турцией, открывает границу и посольства. Она также требует вывода российской армии из страны», — написал Саакашвили.

Анкара и Ереван публично не заявляли о факте подписания договора.

Граница между Арменией и Турцией до сих пор закрыта из-за отсутствия дипломатических отношений.

Осенью 2024 года, во время протестов в Грузии Саакашвили назвал действующее правительство «Грузинской мечты» нелегитимным и призвал протестующих «перестать играть в балерин и направить свой напор на полицейских».