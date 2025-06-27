USD 1.7000
EUR 1.9741
RUB 2.1739
Подписаться на уведомления
Держись, Пашинян!
Новость дня
Держись, Пашинян!

Саакашвили: Турция и Армения подписали мирный договор

19:17 359

Турция и Армения подписали мирный договор и открыли границу. Об этом заявил находящийся в тюрьме экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook.

«Армения подписала мирное соглашение с Турцией, открывает границу и посольства. Она также требует вывода российской армии из страны», — написал Саакашвили.

Анкара и Ереван публично не заявляли о факте подписания договора.

Граница между Арменией и Турцией до сих пор закрыта из-за отсутствия дипломатических отношений.

Осенью 2024 года, во время протестов в Грузии Саакашвили назвал действующее правительство «Грузинской мечты» нелегитимным и призвал протестующих «перестать играть в балерин и направить свой напор на полицейских».

Саакашвили: Турция и Армения подписали мирный договор
Саакашвили: Турция и Армения подписали мирный договор
19:17 360
Важные заявления Путина по Украине
Важные заявления Путина по Украине
18:47 1264
Маск обратился к Хаменеи
Маск обратился к Хаменеи
18:41 1374
В Ереване растет напряжение: начались массовые задержания
В Ереване растет напряжение: начались массовые задержания фото и видео; обновлено 18:55
18:55 15627
Логика американца: если террорист курд – он не террорист, а курд
Логика американца: если террорист курд – он не террорист, а курд наш комментарий
04:52 4932
Россия готовит Армении письмо с предупреждением
Россия готовит Армении письмо с предупреждением
17:25 2450
В Америке, как в африканской диктатуре. Скармливают мигрантов крокодилам!
В Америке, как в африканской диктатуре. Скармливают мигрантов крокодилам! наша корреспонденция
15:28 3034
Второе крупное месторождение лития в Украине захвачено Россией
Второе крупное месторождение лития в Украине захвачено Россией
16:25 2620
Россия снова ударила ракетами по Самару: много жертв
Россия снова ударила ракетами по Самару: много жертв
15:55 3781
Что Ильхам Алиев сказал новому послу Ирана
Что Ильхам Алиев сказал новому послу Ирана фото; обновлено 14:50
14:50 5431
По жанру классики: все началось с убийства блогера в полицейском участке
По жанру классики: все началось с убийства блогера в полицейском участке горячая тема
03:02 8926

ЭТО ВАЖНО

Саакашвили: Турция и Армения подписали мирный договор
Саакашвили: Турция и Армения подписали мирный договор
19:17 360
Важные заявления Путина по Украине
Важные заявления Путина по Украине
18:47 1264
Маск обратился к Хаменеи
Маск обратился к Хаменеи
18:41 1374
В Ереване растет напряжение: начались массовые задержания
В Ереване растет напряжение: начались массовые задержания фото и видео; обновлено 18:55
18:55 15627
Логика американца: если террорист курд – он не террорист, а курд
Логика американца: если террорист курд – он не террорист, а курд наш комментарий
04:52 4932
Россия готовит Армении письмо с предупреждением
Россия готовит Армении письмо с предупреждением
17:25 2450
В Америке, как в африканской диктатуре. Скармливают мигрантов крокодилам!
В Америке, как в африканской диктатуре. Скармливают мигрантов крокодилам! наша корреспонденция
15:28 3034
Второе крупное месторождение лития в Украине захвачено Россией
Второе крупное месторождение лития в Украине захвачено Россией
16:25 2620
Россия снова ударила ракетами по Самару: много жертв
Россия снова ударила ракетами по Самару: много жертв
15:55 3781
Что Ильхам Алиев сказал новому послу Ирана
Что Ильхам Алиев сказал новому послу Ирана фото; обновлено 14:50
14:50 5431
По жанру классики: все началось с убийства блогера в полицейском участке
По жанру классики: все началось с убийства блогера в полицейском участке горячая тема
03:02 8926
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться