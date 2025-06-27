Путин о Трампе: Мужественный человек

Лидер США Дональд Трамп прошел долгий и небезопасный путь при возвращении во власть, указал президент РФ Владимир Путин, добавив, что относится к американскому визави с уважением.

«Я отношусь к действующему президенту США с большим уважением. Он прошел очень большой, тяжелый и небезопасный путь возвращения во власть и в Белый дом. Он мужественный человек, это ясно», - сказал Путин.

Президент РФ назвал вполне возможной свою встречу с президентом США Дональдом Трампом. «А так, в целом, встреча вполне возможна, и мы с удовольствием будем ее готовить», - сказал российский лидер, отвечая на вопросы журналистов.

При этом Путин указал, что разрешить ситуацию между Россией и Украиной не так легко, как кажется со стороны, и «слова лидера США Дональда Трампа после погружения в проблему лишний раз это подтверждают».

Российский лидер назвал попытки Трампа урегулировать ситуацию в Украине искренними. «Он недавно заявил, что это оказалось сложнее, чем представлялось со стороны. Так и есть. И здесь тоже ничего особенного нет. Одно дело - смотреть со стороны, а другое дело - погрузиться в проблему», - отметил Путин.

Глава российского государства полагает, что аналогично дело обстоит с обострением на Ближнем Востоке. «Хотя, может быть, [Трамп] там большим опытом располагал, был больше вовлечен в события на Ближнем Востоке. Но и там все сложно. Реальная жизнь всегда сложнее, чем представление о ней», - сказал президент РФ.

Путин отметил, что отношения России и США начинают выравниваться благодаря американскому лидеру Дональду Трампу. «В целом благодаря президенту Трампу отношения между Россией и Соединенными Штатами начинают хоть в чем-то выравниваться. Не все решено в сфере дипломатических отношений, но все-таки первые шаги сделаны, и мы двигаемся дальше», - рассказал российский лидер.

По его словам, рабочий контакт между основными ведомствами налажен. «Между Госдепом и Министерством иностранных дел, между специальными службами, что тоже очень важно, потому что, скажем, такой аспект, как борьба с терроризмом, он важен для нас в любой ситуации», - подчеркнул президент РФ.

Путин подчеркнул, что РФ и США имеют хорошие перспективы в экономическом взаимодействии, американский бизнес сигнализирует о желании вернуться на российский рынок. «У нас хорошие очень перспективы в сфере экономического взаимодействия. Мы знаем, что американский бизнес проявляет желание, стремление и посылает нам сигналы о том, что они хотели бы вернуться на наш рынок. Мы будем это только приветствовать», - добавил он.