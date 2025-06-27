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Держись, Пашинян!
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Держись, Пашинян!

Самолеты столкнулись в российском аэропорту

19:34 1795

Самолет, следующий в Тюмень, столкнулся на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Сочи с самолетом, прибывшим из Норильска, проводится проверка. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

«27 июня в международном аэропорту Сочи самолет, направляющийся в Тюмень, при движении на взлетно-посадочную полосу допустил столкновение с другим воздушным судном, прибывшим из Норильска. При этом пассажиры, члены экипажа и обслуживающий персонал не пострадали», - говорится в сообщении.

Уточняется, что сочинская транспортная прокуратура проводит проверку по факту авиационного происшествия. Сотрудники ведомства оценят, соблюдалось ли законодательство о безопасности полетов.

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