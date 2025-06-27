USD 1.7000
EUR 1.9741
RUB 2.1739
Подписаться на уведомления
Держись, Пашинян!
Новость дня
Держись, Пашинян!

Совместное заявление Нетаньяху и Каца

19:46 922

Израильские премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац выпустили совместное заявление, в котором опровергли утверждения газеты Haaretz о том, что израильские солдаты якобы получали приказы открывать огонь возле пунктов раздачи продовольствия в Газе.

«Государство Израиль решительно отвергает подлую кровавую клевету, опубликованную в газете Haaretz, согласно которой солдаты Армии обороны Израиля получили приказ стрелять в безоружных жителей Газы, когда они получали гуманитарную помощь в распределительных центрах», - говорится в заявлении. Нетаньяху и Кац назвали статью «гнусной ложью, призванной дискредитировать» израильскую армию.

«Армия обороны Израиля действует в сложных условиях против террористического врага, который прячется за гражданским населением как за живым щитом, а также использует целую индустрию лжи, чтобы подорвать легитимность Государства Израиль», - продолжили Нетаньяху и Кац. «Солдаты армии Израиля получают четкий приказ не причинять вреда невинным гражданам, и именно так они и действуют», - добавили они.

Ранее газета Haaretz опубликовала статью, в которой утверждается со ссылкой на «солдат и офицеров», что израильским военнослужащим «было приказано открывать огонь по безоружным жителям Газы, ожидающим гуманитарную помощь, <...> даже если никакой угрозы не было».

Ситуация в Армении накаляется: попа готовят вместо Пашиняна
Ситуация в Армении накаляется: попа готовят вместо Пашиняна фото и видео; обновлено 19:58
19:58 18351
Новая спецоперация Украины: уничтожены российские Су-34
Новая спецоперация Украины: уничтожены российские Су-34
20:57 517
Жесткий ответ Баку на провокационные заявления посла Ирана
Жесткий ответ Баку на провокационные заявления посла Ирана
20:44 876
США включили Ирану зеленый свет
США включили Ирану зеленый свет новый поворот
18:09 4441
Саакашвили: Турция и Армения подписали мирный договор
Саакашвили: Турция и Армения подписали мирный договор
19:17 2733
Важные заявления Путина по Украине
Важные заявления Путина по Украине
18:47 3383
Маск обратился к Хаменеи
Маск обратился к Хаменеи
18:41 3359
Логика американца: если террорист курд – он не террорист, а курд
Логика американца: если террорист курд – он не террорист, а курд наш комментарий
04:52 5091
Россия готовит Армении письмо с предупреждением
Россия готовит Армении письмо с предупреждением
17:25 3616
В Америке, как в африканской диктатуре. Скармливают мигрантов крокодилам!
В Америке, как в африканской диктатуре. Скармливают мигрантов крокодилам! наша корреспонденция
15:28 3571
Второе крупное месторождение лития в Украине захвачено Россией
Второе крупное месторождение лития в Украине захвачено Россией
16:25 3248

ЭТО ВАЖНО

Ситуация в Армении накаляется: попа готовят вместо Пашиняна
Ситуация в Армении накаляется: попа готовят вместо Пашиняна фото и видео; обновлено 19:58
19:58 18351
Новая спецоперация Украины: уничтожены российские Су-34
Новая спецоперация Украины: уничтожены российские Су-34
20:57 517
Жесткий ответ Баку на провокационные заявления посла Ирана
Жесткий ответ Баку на провокационные заявления посла Ирана
20:44 876
США включили Ирану зеленый свет
США включили Ирану зеленый свет новый поворот
18:09 4441
Саакашвили: Турция и Армения подписали мирный договор
Саакашвили: Турция и Армения подписали мирный договор
19:17 2733
Важные заявления Путина по Украине
Важные заявления Путина по Украине
18:47 3383
Маск обратился к Хаменеи
Маск обратился к Хаменеи
18:41 3359
Логика американца: если террорист курд – он не террорист, а курд
Логика американца: если террорист курд – он не террорист, а курд наш комментарий
04:52 5091
Россия готовит Армении письмо с предупреждением
Россия готовит Армении письмо с предупреждением
17:25 3616
В Америке, как в африканской диктатуре. Скармливают мигрантов крокодилам!
В Америке, как в африканской диктатуре. Скармливают мигрантов крокодилам! наша корреспонденция
15:28 3571
Второе крупное месторождение лития в Украине захвачено Россией
Второе крупное месторождение лития в Украине захвачено Россией
16:25 3248
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться