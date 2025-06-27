Совместное заявление Нетаньяху и Каца

Израильские премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац выпустили совместное заявление, в котором опровергли утверждения газеты Haaretz о том, что израильские солдаты якобы получали приказы открывать огонь возле пунктов раздачи продовольствия в Газе.

«Государство Израиль решительно отвергает подлую кровавую клевету, опубликованную в газете Haaretz, согласно которой солдаты Армии обороны Израиля получили приказ стрелять в безоружных жителей Газы, когда они получали гуманитарную помощь в распределительных центрах», - говорится в заявлении. Нетаньяху и Кац назвали статью «гнусной ложью, призванной дискредитировать» израильскую армию.

«Армия обороны Израиля действует в сложных условиях против террористического врага, который прячется за гражданским населением как за живым щитом, а также использует целую индустрию лжи, чтобы подорвать легитимность Государства Израиль», - продолжили Нетаньяху и Кац. «Солдаты армии Израиля получают четкий приказ не причинять вреда невинным гражданам, и именно так они и действуют», - добавили они.

Ранее газета Haaretz опубликовала статью, в которой утверждается со ссылкой на «солдат и офицеров», что израильским военнослужащим «было приказано открывать огонь по безоружным жителям Газы, ожидающим гуманитарную помощь, <...> даже если никакой угрозы не было».