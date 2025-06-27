Россия хочет завершить войну и сокращает военные расходы

Россия тратит на военные расходы 13,5 триллиона рублей или 6,3% ВВП. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Беларусь.

«Да, у нас не маленькие расходы сегодня. Это 6,3% ВВП. Много ли это или мало? Я считаю, что много. Это, конечно, одна из проблем, в том числе и для бюджета, которую мы должны решать. И мы решаем ее достойно. Мы боремся за здоровую макроэкономику», — сказал президент РФ.

Путин отметил, что в отличие от стран Европы, которые повышают военные расходы, Россия планирует сокращение расходов на оборону.

«Да, мы хотим завершить войну с нужным нам результатом. Конечно, но на это все и рассчитывается у нас, именно под это, а не под агрессивные планы в отношении Европы и стран НАТО. И мы планируем уменьшать расходы. А они планируют увеличивать. Так кто себя ведет агрессивно?» — сказал он.

На саммите НАТО, состоявшемся 25 июня в Гааге, страны-участники Североатлантического альянса приняли обязательство увеличить свои расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году. Как отмечалось в итоговой декларации саммита, это необходимо «перед лицом долгосрочной угрозы, которую для евроатлантической безопасности представляет Россия».