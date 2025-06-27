USD 1.7000
EUR 1.9741
RUB 2.1739
Подписаться на уведомления
Держись, Пашинян!
Новость дня
Держись, Пашинян!

Тегеран закрыл двери перед Гросси

20:15 584

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что настойчивое желание генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси посетить поврежденные иранские ядерные объекты бессмысленно и может нести в себе злой умысел.

«Настойчивое стремление Рафаэля Гросси посетить объекты, подвергшиеся бомбардировкам, под предлогом гарантий безопасности бессмысленно и, возможно, даже несет в себе злой умысел. Иран оставляет за собой право принимать любые меры в защиту своих интересов, своего народа и своего суверенитета», - написал он в X.

По словам Аракчи, приостановка Ираном сотрудничества с агентством является прямым следствием деятельности Гросси и МАГАТЭ. «Своими злонамеренными действиями он [Гросси] непосредственно способствовал принятию Советом управляющих МАГАТЭ политически мотивированной резолюции против Ирана, а также незаконным израильским и американским бомбардировкам иранских ядерных объектов», - отметил он. «МАГАТЭ и его генеральный директор несут полную ответственность за такое плачевное положение дел», - добавил глава МИД Ирана.

Напомним, что 25 июня депутаты парламента Ирана одобрили текст законопроекта о приостановке сотрудничества страны с МАГАТЭ. 26 июня иранский Совет стражей Конституции утвердил этот документ. Теперь он должен быть отправлен на подпись президенту страны. Как пояснил председатель парламента Мохаммад Багер Галибаф, Иран решил временно прекратить взаимодействие с агентством, поскольку оно выступает в защиту Израиля и «готовит почву для войны».

В МАГАТЭ заявили, что радиация в районе Персидского залива остается в пределах нормы после 12-дневного конфликта, в котором пострадали ядерные объекты в Иране.

«Уровень радиации в районе Персидского залива остается в пределах нормы после 12-дневного конфликта, в ходе которого серьёзно пострадали несколько ядерных объектов в Иране», - говорится в сообщении агентства.

Уточняется, что МАГАТЭ ссылается на данные, регулярно поступающие к нему по международной системе радиационного мониторинга. Как пояснили в агентстве, эта сеть зафиксировала бы значительное радиоактивное загрязнение в случае серьезного повреждения ядерного реактора.

Ситуация в Армении накаляется: попа готовят вместо Пашиняна
Ситуация в Армении накаляется: попа готовят вместо Пашиняна фото и видео; обновлено 19:58
19:58 18356
Новая спецоперация Украины: уничтожены российские Су-34
Новая спецоперация Украины: уничтожены российские Су-34
20:57 523
Жесткий ответ Баку на провокационные заявления посла Ирана
Жесткий ответ Баку на провокационные заявления посла Ирана
20:44 885
США включили Ирану зеленый свет
США включили Ирану зеленый свет новый поворот
18:09 4444
Саакашвили: Турция и Армения подписали мирный договор
Саакашвили: Турция и Армения подписали мирный договор
19:17 2738
Важные заявления Путина по Украине
Важные заявления Путина по Украине
18:47 3385
Маск обратился к Хаменеи
Маск обратился к Хаменеи
18:41 3362
Логика американца: если террорист курд – он не террорист, а курд
Логика американца: если террорист курд – он не террорист, а курд наш комментарий
04:52 5091
Россия готовит Армении письмо с предупреждением
Россия готовит Армении письмо с предупреждением
17:25 3617
В Америке, как в африканской диктатуре. Скармливают мигрантов крокодилам!
В Америке, как в африканской диктатуре. Скармливают мигрантов крокодилам! наша корреспонденция
15:28 3572
Второе крупное месторождение лития в Украине захвачено Россией
Второе крупное месторождение лития в Украине захвачено Россией
16:25 3249

ЭТО ВАЖНО

Ситуация в Армении накаляется: попа готовят вместо Пашиняна
Ситуация в Армении накаляется: попа готовят вместо Пашиняна фото и видео; обновлено 19:58
19:58 18356
Новая спецоперация Украины: уничтожены российские Су-34
Новая спецоперация Украины: уничтожены российские Су-34
20:57 523
Жесткий ответ Баку на провокационные заявления посла Ирана
Жесткий ответ Баку на провокационные заявления посла Ирана
20:44 885
США включили Ирану зеленый свет
США включили Ирану зеленый свет новый поворот
18:09 4444
Саакашвили: Турция и Армения подписали мирный договор
Саакашвили: Турция и Армения подписали мирный договор
19:17 2738
Важные заявления Путина по Украине
Важные заявления Путина по Украине
18:47 3385
Маск обратился к Хаменеи
Маск обратился к Хаменеи
18:41 3362
Логика американца: если террорист курд – он не террорист, а курд
Логика американца: если террорист курд – он не террорист, а курд наш комментарий
04:52 5091
Россия готовит Армении письмо с предупреждением
Россия готовит Армении письмо с предупреждением
17:25 3617
В Америке, как в африканской диктатуре. Скармливают мигрантов крокодилам!
В Америке, как в африканской диктатуре. Скармливают мигрантов крокодилам! наша корреспонденция
15:28 3572
Второе крупное месторождение лития в Украине захвачено Россией
Второе крупное месторождение лития в Украине захвачено Россией
16:25 3249
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться