Тегеран закрыл двери перед Гросси

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что настойчивое желание генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси посетить поврежденные иранские ядерные объекты бессмысленно и может нести в себе злой умысел.

«Настойчивое стремление Рафаэля Гросси посетить объекты, подвергшиеся бомбардировкам, под предлогом гарантий безопасности бессмысленно и, возможно, даже несет в себе злой умысел. Иран оставляет за собой право принимать любые меры в защиту своих интересов, своего народа и своего суверенитета», - написал он в X.

По словам Аракчи, приостановка Ираном сотрудничества с агентством является прямым следствием деятельности Гросси и МАГАТЭ. «Своими злонамеренными действиями он [Гросси] непосредственно способствовал принятию Советом управляющих МАГАТЭ политически мотивированной резолюции против Ирана, а также незаконным израильским и американским бомбардировкам иранских ядерных объектов», - отметил он. «МАГАТЭ и его генеральный директор несут полную ответственность за такое плачевное положение дел», - добавил глава МИД Ирана.

Напомним, что 25 июня депутаты парламента Ирана одобрили текст законопроекта о приостановке сотрудничества страны с МАГАТЭ. 26 июня иранский Совет стражей Конституции утвердил этот документ. Теперь он должен быть отправлен на подпись президенту страны. Как пояснил председатель парламента Мохаммад Багер Галибаф, Иран решил временно прекратить взаимодействие с агентством, поскольку оно выступает в защиту Израиля и «готовит почву для войны».

В МАГАТЭ заявили, что радиация в районе Персидского залива остается в пределах нормы после 12-дневного конфликта, в котором пострадали ядерные объекты в Иране.

«Уровень радиации в районе Персидского залива остается в пределах нормы после 12-дневного конфликта, в ходе которого серьёзно пострадали несколько ядерных объектов в Иране», - говорится в сообщении агентства.

Уточняется, что МАГАТЭ ссылается на данные, регулярно поступающие к нему по международной системе радиационного мониторинга. Как пояснили в агентстве, эта сеть зафиксировала бы значительное радиоактивное загрязнение в случае серьезного повреждения ядерного реактора.