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Держись, Пашинян!
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Держись, Пашинян!

Трамп: Иран хочет переговоров

20:23 465

Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран выразил желание обсудить ядерную программу и вести диалог с Вашингтоном.

«Иран хочет встретиться. Как вы знаете, были уничтожены очень опасные ядерные объекты, это теперь доказано», - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Он добавил, что ранее в прессе появлялись ложные сообщения по этой теме. «Это те же самые люди, которые рассказывали о «российском происхождении» ноутбука Хантера Байдена и распространяли другие фальшивые истории про Россию», - подчеркнул Трамп.

Трамп выразил уверенность в том, что Иран не будет возобновлять свою ядерную программу в обозримой перспективе.

«Я не верю, что они собираются возвращаться к ядерным разработкам в ближайшее время. Они потратили свыше триллиона долларов на ядерную программу и так и не довели ее до конца, ничего с объекта не было перемещено», - сказал президент США.

При этом Трамп отметил, что Соединенные Штаты намерены требовать обеспечения в будущем внешнего контроля над ядерной программой Ирана, речь может идти об участии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) или даже самой американской стороны.

Американский лидер утвердительно ответил на вопрос о том, будет ли он настаивать на инспекционной деятельности в Иране со стороны МАГАТЭ, затрагивающей ядерные разработки Тегерана. «Да. Или со стороны кого-то, кого мы уважаем. Включая [самих] себя», - сказал он, не приводя никаких деталей.

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