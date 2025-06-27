17-летний сын Кадырова женится

Кадырова выложила в сторис инстаграма фотографию с приготовлениями к свадебным торжествам и на вопрос подписчицы, кто женится, написала: «Женится мой брат Адам». По ее словам, свадьба пройдет в Ахмат-Юрте, родовом селе Кадыровых.

«Новая газета Европа» со ссылкой на источники пишет, что свадьбу будут отмечать 27 июня, а приглашения на нее в том числе получили высокопоставленные лица из стран Ближнего Востока. Подготовка к официальной свадебной церемонии, по данным издания, началась несколько месяцев назад.

«Новая газета Европа» еще летом 2024 года писала, что Адам Кадыров заключил с дочерью сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева исламский брак — религиозный союз согласно исламскому праву. Тогда Кадырову было 16 лет.