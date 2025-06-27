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Держись, Пашинян!

Грузия строит новые дороги к Азербайджану

20:35 578

Проектные работы по строительству новых автомагистралей в направлении государственной границы с Азербайджаном уже начаты. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая с ежегодным отчетом в парламенте.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе

По словам главы правительства, строительство автодорог по направлениям Тбилиси–Садахлы и Тбилиси–Красный мост начнется до конца текущего года, а завершение проектов ожидается в 2028 году.

Кобахидзе также отметил, что практически завершены работы на грузинском участке международного железнодорожного проекта Баку–Тбилиси–Карс (БТК).

«На сегодняшний день реализовано 98,5% работ. После полного завершения модернизации пропускная способность линии увеличится с 27 до 48 миллионов тонн грузов в год. Это значительно укрепит транзитный потенциал всего региона», — подчеркнул премьер-министр.

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