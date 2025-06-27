Жесткий ответ Баку на провокационные заявления посла Ирана

Официальный Баку категорически опровергает провокационные заявления посла Ирана в Армении Мехди Собхани относительно предполагаемого использования территории Азербайджана против Ирана, а точнее о том, что израильские беспилотники осуществили нападение с территории Азербайджана. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.

По словам Гаджизаде, подобные утверждения наносят ущерб азербайджано-иранским отношениям, которые основываются на взаимном уважении к территориальной целостности и суверенитету, а также на принципе невмешательства во внутренние дела друг друга.

«На фоне четкой позиции, недавно разъясненной президентом Азербайджана в ходе телефонного разговора с президентом Ирана, а также министром иностранных дел в беседе с иранским коллегой, подобные заявления иранского посла расцениваются как откровенная провокация», - сказал он.

А.Гаджизаде отметил, что Азербайджан категорически отвергает утверждения об использовании его воздушного пространства или территории любым государством для ведения военных действий против соседней Исламской Республики Иран или любой другой страны. По его словам, такие утверждения необоснованны, и авторитетных доказательств этому нет.

«Мы ждем, что Иран не допустит подобных шагов, которые не соответствуют духу наших отношений, а также предпримет необходимые шаги в связи с заявлениями, высказанными послом, который, вместо того, чтобы представлять свою страну, регулярно демонстрирует проармянскую позицию», - заключил представитель МИД Азербайджана.