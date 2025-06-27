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Держись, Пашинян!
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Держись, Пашинян!

Новая спецоперация Украины: уничтожены российские Су-34

20:57 542

Служба безопасности Украины в пятницу, 27 июня, сообщила об уничтожении двух российских самолетов СУ-34 на аэродроме Мариновка в Волгоградской области России, еще два самолета были повреждены. Об этом говорится в заявлении СБУ в Telegram.

«Силы специальных операций ВСУ и Служба безопасности Украины провели совместную спецоперацию, в результате которой уничтожили на аэродроме Мариновка два российских истребителя СУ-34 и еще два повредили. Эти многофункциональные истребители, которые Россия активно применяет на линии фронта для бомбардировок, в том числе для сбросов КАБов», - говорится в сообщении.

Согласно информации СБУ, по российским истребителям были нанесены удары с помощью дальнобойных дронов. «В результате атаки начался пожар в технико-эксплуатационной части российского аэродрома, которая является критически важной инфраструктурой военного объекта. Там россияне готовят самолеты к полетам, осуществляют их обслуживание и ремонтные работы», - добавили в СБУ.

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